В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Надырбек Козубаев назначен заместителем директора Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

Фото ГАООСиЛХ. Надырбек Козубаев

Ранее он занимал должность заместителя директора госучреждения «Кыргызлесоохотоустройство» при госагентстве.

Надырбек Козубаев будет курировать лесную отрасль.

Бактыбек Чанчаров избран председателем правления Союза МСУ КР.

Эмилбек Алымкулов, который возглавлял правление Союза местных самоуправлений два года, объявил о сдаче поста по собственному желанию в связи с назначением на должность полномочного представителя правительства КР в Нарынской области.

Бактыбек Чанчаров — мэр Орловки.

Премьер-министр объявил выговоры и замечания 16 заместителям и статс-секретарям.

Замечания получили статс-секретарь Министерства экономики Айдин Шаршеев, заместители министра труда и социального развития Камалдин Токтосартов, Ализа Солтонбекова и Жаныл Алыбаева, замминистра культуры, информации и туризма Кайрат Иманалиев, замдиректора Госагентства по регулированию топливно-энергетического комплекса Миргуль Айдарова. Кроме того, замечания объявлены статс-секретарю Фонда по управлению государственным имуществом Илиязу Ташбаеву и двум заместителям председателям ФУГИ Токтогулу Туманову и Бекболоту Алиеву.

Читайте по теме Мэр Бишкека Азиз Суракматов вновь раскритиковал работу вице-мэров

Выговоры получили статс-секретарь Министерства труда и социального развития Каныбек Адиев, заместители министра здравоохранения Мадаминжан Каратаев и Эркин Чечейбаев, заместители председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Айтмамат Кадырбаев и Карыбек Ибраев, а также статс-секретарь Государственной налоговой службы Жакып Карагул уулу и первый заместитель председателя Фонда обязательного медицинского страхования Калиман Маматова.

О кадровых перестановках с 21 по 25 октября читайте здесь.