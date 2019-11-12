Уволен генконсул КР в Стамбуле Эркин Сопоков. На его машине якобы ездил Саймаити

Генеральный консул Кыргызстана в Стамбуле Эркин Сопоков освобожден от должности. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента.
Отметим, что, по некоторым данным, машина, на которой, предположительно, передвигался в Стамбуле бизнесмен Айеркен Саймаити, принадлежит генконсулу Эркину Сопокову.
Но в МИД Кыргызстана уже второй день не комментируют появившуюся в СМИ и соцсетях информацию.
Эркин Сопоков возглавлял Генеральное консульство КР в Стамбуле с апреля 2017 года. До дипломатической службы он был шофером «Кыргызавтомаша».