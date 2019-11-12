14:44
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Уволен генконсул КР в Стамбуле Эркин Сопоков. На его машине якобы ездил Саймаити

Генеральный консул Кыргызстана в Стамбуле Эркин Сопоков освобожден от должности. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента.

Читайте по теме
Убитый Айеркен Саймаити ездил на машине консула Кыргызстана. МИД не комментирует
Глава государства Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Эркин Сопоков освобожден от должности генерального консула КР в Стамбуле.

Отметим, что, по некоторым данным, машина, на которой, предположительно, передвигался в Стамбуле бизнесмен Айеркен Саймаити, принадлежит генконсулу Эркину Сопокову. 

Но в МИД Кыргызстана уже второй день не комментируют появившуюся в СМИ и соцсетях информацию.

Эркин Сопоков возглавлял Генеральное консульство КР в Стамбуле с апреля 2017 года. До дипломатической службы он был шофером «Кыргызавтомаша».
Ссылка:
просмотров: 833
Версия для печати
Материалы по теме
Убитый Айеркен Саймаити ездил на машине консула Кыргызстана. МИД не комментирует
В Турции убит бизнесмен Айеркен Саймаити. Что о нем известно
В Турции убит гражданин Китая, которого называли партнером Райымбека Матраимова
Factcheck: 82 процента поддерживающих братьев Матраимовых в соцсетях — фейки
Финпол не нашел имущества и богатства Матраимовых за границей
В Кара-Суу появится самая большая мечеть. По инициативе братьев Матраимовых
Кровные узы — наше все. Часть 2-я. Эра семейного процветания
Искендер Матраимов готов сдать мандат при возникновении конфликта интересов
Популярные новости
Чтобы помнили. Кто стоял у&nbsp;истоков кыргызской государственности Чтобы помнили. Кто стоял у истоков кыргызской государственности
Мэрия Бишкека отказалась от&nbsp;проекта организации кругового движения Мэрия Бишкека отказалась от проекта организации кругового движения
Не&nbsp;мечтают о&nbsp;богатом муже, доме. Манат Сулайманова о&nbsp;феминизме в&nbsp;Швейцарии Не мечтают о богатом муже, доме. Манат Сулайманова о феминизме в Швейцарии
Мы&nbsp;начинали КВН. Кем стали члены кыргызского Клуба веселых и&nbsp;находчивых Мы начинали КВН. Кем стали члены кыргызского Клуба веселых и находчивых
Бизнес
Более 96&nbsp;процентов жителей Кыргызстана имеют доступ к&nbsp;4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Более 96 процентов жителей Кыргызстана имеют доступ к 4G LTE от О!
Внимание, учебная тревога! В&nbsp;БЦ&nbsp;&laquo;Асыл Таш&raquo; проведут противопожарные учения Внимание, учебная тревога! В БЦ «Асыл Таш» проведут противопожарные учения
Клиентам сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; вручили новые кроссоверы Клиентам сети АЗС «Газпромнефть» вручили новые кроссоверы
На&nbsp;Джеруе началась добыча руды На Джеруе началась добыча руды
12 ноября, вторник
14:34
Учителя пользуются теплыми санузлами, а детей отправляют в туалет на улице Учителя пользуются теплыми санузлами, а детей отправляю...
14:24
Уволен генконсул КР в Стамбуле Эркин Сопоков. На его машине якобы ездил Саймаити
14:00
Школьники Бишкека продолжают пользоваться туалетами на улице
13:27
Более 96 процентов жителей Кыргызстана имеют доступ к 4G LTE от О!
13:08
Попытка № 3. Депутаты Жогорку Кенеша вновь пытаются легализовать самозахват