Новый глава ГКНБ. Пять фактов об Орозбеке Опумбаеве

Государственный комитет национальной безопасности возглавил Орозбек Опумбаев. Накануне президент подписал соответствующий указ. До того он был первым заместителем главы спецслужбы и после отставки Идриса Кадыркулова исполнял обязанности председателя. Поэтому решение о его назначение главным чекистом страны не стало неожиданностью.

24.kg собрало известные и не очень факты о новом назначенце.

1 Родом из Фрунзе

Орозбек Найманович Опумбаев родился в 1963 году в городе Фрунзе — столице Киргизской ССР. Он женат и отец двоих детей. У него два высших образования — экономическое и юридическое, он также окончил высшие курсы КНБ Казахстана в Алматы.

2 Солидный стаж

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В органах нацбезопасности Опумбаев служит уже 27 лет. В 1992 году начинал с должности младшего оперуполномоченного. Был начальником Бишкекского городского отдела СНБ, возглавлял Управление контрразведки, руководил Главным управлением ГКНБ по городу Ошу и Ошской области, а также был заместителем заведующего отдела обороны и безопасности аппарата правительства КР.

3 Медаль «Данк»

Орозбек Опумбаев имеет несколько государственных наград, в том числе награжден орденом «Данк». Его вручают, кроме прочего, за заслуги в области государственной, благотворительной и общественной деятельности, в укреплении законности, правопорядка, безопасности и обороноспособности страны.

4Против НПО

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В гражданском обществе назначение Орозбека Опумбаева не вызвало восторгов, поскольку он известен тем, что является одним из инициаторов законопроекта об «иностранных агентах». Нашумевший законопроект пару лет назад внесли на рассмотрение в Жогорку Кенеш. Опумбаев тогда был начальником Главного управления ГКНБ по Бишкеку.

Инициативу жестко раскритиковали международные правозащитные организации и местное гражданское сообщество. Документ долго рассматривался, но в конечном итоге был отклонен.

5Не любит митинги и туристов

Орозбек Опумбаев также снискал славу нелюбителя митингов и туристов. Недавно, после марша феминисток 8 марта он выступил с инициативой прописать в законе ответственность за подобные акции. Дескать, что у силовиков был бы законный повод задерживать участников неугодных митингов и шествий.

Он также известен тем, что выступает против введения безвизового режима для тех, кто получил право въезда в Евросоюз, США, Японию и Великобританию. Он считает такую инициативу преждевременной.