Подписаны указы о назначении и направлении судей местных судов

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указы о назначении судей местных судов и направлении их в Нарынский и Таласский областные суды, Кеминский районный суд Чуйской области, Алайский, Араванский, Кара-Кульджинский, Ноокатский и Чон-Алайский районные суды Ошской области для осуществления полномочий судьи.
Советом по отбору судей Кыргызской Республики на имя Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова внесены предложения о назначении на должности судей: по 1 кандидату на должность судьи Верховного суда Кыргызской Республики, по 2 претендентам в Нарынский и Таласский облсуды, по 1 кандидату в Ошский облсуд и Бишкекский горсуд, по 1 претенденту в Кеминский райсуд Чуйской области и 6 кандидатам в местные суды Ошской области.
Глава государства провел собеседование с некоторыми из кандидатов.
С учетом результатов собеседования, дополнительно представленных материалов, Президент Кыргызской Республики согласился с предложениями Совета по 9 кандидатам на должности судей Кыргызской Республики.
Изучив материалы по 5 претендентам, включая кандидата на должность судьи Верховного суда Кыргызской Республики, дополнительно истребованные от различных государственных органов сведения и отзывы, Глава государства вернул материалы по данным кандидатам на должности судей в Совет по отбору судей Кыргызской Республики.
Первым Указом, отобранные 9 кандидатов назначены на должности судей местных судов на срок в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики.
Вторым Указом назначенные судьи направлены для осуществления судейских полномочий в:
— Нарынский областной суд
Арзыкулова Гүлсүн Абдыевна;
— Таласский областной суд:
Ибраимов Бакыт Молдозакович;
Кенжеев Марсель Майрамбекович;
— Кеминский районный суд Чуйской области
Сатарбек уулу Мирбек;
— Алайский районный суд Ошской области
Кожомкулов Алайбек Рамазанович;
— Араванский районный суд Ошской области
Бакалбаев Тилек Калмаматович;
— Кара-Кульджинский районный суд Ошской области
Базарбаев Канатбек Туратбекович;
— Ноокатский районный суд Ошской области
Абдираев Азамат Парпиевич;
— Чон-Алайский районный суд Ошской области
Раимкулов Эрмек Раимкулович.
Указы вступают в силу со дня подписания.