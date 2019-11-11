Подписаны указы о назначении и направлении судей местных судов

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указы о назначении судей местных судов и направлении их в Нарынский и Таласский областные суды, Кеминский районный суд Чуйской области, Алайский, Араванский, Кара-Кульджинский, Ноокатский и Чон-Алайский районные суды Ошской области для осуществления полномочий судьи.

Советом по отбору судей Кыргызской Республики на имя Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова внесены предложения о назначении на должности судей: по 1 кандидату на должность судьи Верховного суда Кыргызской Республики, по 2 претендентам в Нарынский и Таласский облсуды, по 1 кандидату в Ошский облсуд и Бишкекский горсуд, по 1 претенденту в Кеминский райсуд Чуйской области и 6 кандидатам в местные суды Ошской области.

Глава государства провел собеседование с некоторыми из кандидатов.

С учетом результатов собеседования, дополнительно представленных материалов, Президент Кыргызской Республики согласился с предложениями Совета по 9 кандидатам на должности судей Кыргызской Республики.

Изучив материалы по 5 претендентам, включая кандидата на должность судьи Верховного суда Кыргызской Республики, дополнительно истребованные от различных государственных органов сведения и отзывы, Глава государства вернул материалы по данным кандидатам на должности судей в Совет по отбору судей Кыргызской Республики.

Первым Указом, отобранные 9 кандидатов назначены на должности судей местных судов на срок в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики.

Вторым Указом назначенные судьи направлены для осуществления судейских полномочий в:

— Нарынский областной суд

Арзыкулова Гүлсүн Абдыевна;

— Таласский областной суд:

Ибраимов Бакыт Молдозакович;

Кенжеев Марсель Майрамбекович;

— Кеминский районный суд Чуйской области

Сатарбек уулу Мирбек;

— Алайский районный суд Ошской области

Кожомкулов Алайбек Рамазанович;

— Араванский районный суд Ошской области

Бакалбаев Тилек Калмаматович;

— Кара-Кульджинский районный суд Ошской области

Базарбаев Канатбек Туратбекович;

— Ноокатский районный суд Ошской области

Абдираев Азамат Парпиевич;

— Чон-Алайский районный суд Ошской области

Раимкулов Эрмек Раимкулович.

Указы вступают в силу со дня подписания.