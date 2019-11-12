12:42
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Убитый Айеркен Саймаити ездил на машине консула Кыргызстана. МИД не комментирует

Машина, на которой, предположительно, передвигался в Стамбуле бизнесмен Айеркен Саймаити, принадлежит генконсулу КР Эркину Сопокову. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Читайте по теме
В Турции убит бизнесмен Айеркен Саймаити. Что о нем известно

Накануне стало известно, что в Стамбуле убит гражданин Китая Айеркен Саймаити. Неизвестный выстрелил в мужчину 10 ноября примерно в 20.40, когда тот сидел в кафе на улице Миллет в районе Фатих. От полученных ран Саймаити скончался в больнице.

В Кыргызстане он стал известен после расследования «Азаттыка» о выводе из Кыргызстана $700 миллионов и золота. Айеркена Саймаити связывали с кыргызским экс-таможенником Райымбеком Матраимовым. По словам журналистов, через его фирму за рубеж выводились крупные суммы денег. Сообщалось также, что Саймаити из Турции перевел на счет фонда Матраимовых «Исмаил Ата» $2 миллиона 338 тысяч 700.

На фото и видео, которые накануне распространили турецкие СМИ сразу после убийства бизнесмена, журналисты обратили внимание на внедорожник Range Rover, припаркованный возле кафе. В полиции предполагают, что именно на этой машине передвигался Айеркен Саймаити.


Fatih'te silahlı saldırı

Позже выяснилось, что госномер 34 CC 2902 числится за кыргызстанским консульством в Стамбуле.

Но в МИД Кыргызстана уже второй день не комментируют появившуюся в СМИ и соцсетях информацию.

Между тем в соцсетях сообщается, что на Range Rover ездил сам консул КР в Стамбуле Эркин Сопоков.

Накануне 24.kg связалось с консульством КР в Стамбуле. В ведомстве заявили, что комментарии будут давать только через МИД КР. Во внешнеполитическом ведомстве вчера обещали, что позже предоставят информацию. Но и через сутки в МИД не готовы предоставить ответ на запрос журналистов.

Отметим, сегодня дипломаты празднуют 75-летие МИД КР.
Ссылка:
просмотров: 346
Версия для печати
Материалы по теме
В Турции убит бизнесмен Айеркен Саймаити. Что о нем известно
В Турции убит гражданин Китая, которого называли партнером Райымбека Матраимова
Десять лет тюрьмы получил кыргызстанец, убивший начальника в Иркутской области
В городе Ош владельца зоомагазина подозревают в убийстве
В Бишкеке мужчина изнасиловал, а затем утопил в БЧК девушку
Раскрыто убийство таксиста, тело которого нашли в багажнике авто
В Канте женщина организовала убийство сожителя, его тело закопали на кладбище
Задержан подозреваемый в убийстве таксиста, тело которого нашли в багажнике авто
Подробности убийства Хуфура Абдурахемана рассказал глава МВД
Милиция нашла труп мужчины в багажнике авто на парковке у аэропорта «Манас»
Популярные новости
Чтобы помнили. Кто стоял у&nbsp;истоков кыргызской государственности Чтобы помнили. Кто стоял у истоков кыргызской государственности
Мэрия Бишкека отказалась от&nbsp;проекта организации кругового движения Мэрия Бишкека отказалась от проекта организации кругового движения
Не&nbsp;мечтают о&nbsp;богатом муже, доме. Манат Сулайманова о&nbsp;феминизме в&nbsp;Швейцарии Не мечтают о богатом муже, доме. Манат Сулайманова о феминизме в Швейцарии
Мы&nbsp;начинали КВН. Кем стали члены кыргызского Клуба веселых и&nbsp;находчивых Мы начинали КВН. Кем стали члены кыргызского Клуба веселых и находчивых
Бизнес
На&nbsp;Джеруе началась добыча руды На Джеруе началась добыча руды
Защищаем ребенка: устанавливаем настройки безопасности в&nbsp;соцсетях Защищаем ребенка: устанавливаем настройки безопасности в соцсетях
&laquo;Халык Банк&raquo;&nbsp;&mdash; генеральный спонсор чемпионата&nbsp;КР по&nbsp;футзалу на&nbsp;сезон 2019-2020 «Халык Банк» — генеральный спонсор чемпионата КР по футзалу на сезон 2019-2020
Счастливый четверг в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; новые СКИДКИ на&nbsp;смартфоны Счастливый четверг в O!Store — новые СКИДКИ на смартфоны
12 ноября, вторник
12:30
Убитый Айеркен Саймаити ездил на машине консула Кыргызстана. МИД не комментирует Убитый Айеркен Саймаити ездил на машине консула Кыргызс...
12:29
Депутат парламента о гендерном неравенстве в законодательных органах Кыргызстана
12:22
Сооронбай Жээнбеков рассказал о вкладе Кыргызстана в изменение климата
12:05
На Джеруе началась добыча руды
12:01
Городские службы Каракола оказались не готовы к снегу