Убитый Айеркен Саймаити ездил на машине консула Кыргызстана. МИД не комментирует

Машина, на которой, предположительно, передвигался в Стамбуле бизнесмен Айеркен Саймаити, принадлежит генконсулу КР Эркину Сопокову. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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Накануне стало известно, что в Стамбуле убит гражданин Китая Айеркен Саймаити. Неизвестный выстрелил в мужчину 10 ноября примерно в 20.40, когда тот сидел в кафе на улице Миллет в районе Фатих. От полученных ран Саймаити скончался в больнице.

В Кыргызстане он стал известен после расследования «Азаттыка» о выводе из Кыргызстана $700 миллионов и золота. Айеркена Саймаити связывали с кыргызским экс-таможенником Райымбеком Матраимовым. По словам журналистов, через его фирму за рубеж выводились крупные суммы денег. Сообщалось также, что Саймаити из Турции перевел на счет фонда Матраимовых «Исмаил Ата» $2 миллиона 338 тысяч 700.

На фото и видео, которые накануне распространили турецкие СМИ сразу после убийства бизнесмена, журналисты обратили внимание на внедорожник Range Rover, припаркованный возле кафе. В полиции предполагают, что именно на этой машине передвигался Айеркен Саймаити.

Позже выяснилось, что госномер 34 CC 2902 числится за кыргызстанским консульством в Стамбуле.

Но в МИД Кыргызстана уже второй день не комментируют появившуюся в СМИ и соцсетях информацию.

Между тем в соцсетях сообщается, что на Range Rover ездил сам консул КР в Стамбуле Эркин Сопоков.

Что и было понятно с самого начала - номер на RR убитого Айеркена принадлежит Генконсулу КР в Стамбуле Эркину Сопокову. Мы же большая семья, у нас всё общее. Теперь и всей Турции ясно стало что у нас дипномера раздаются направо и налево. — ilim karypbekov (@ilimkm) November 12, 2019

Накануне 24.kg связалось с консульством КР в Стамбуле. В ведомстве заявили, что комментарии будут давать только через МИД КР. Во внешнеполитическом ведомстве вчера обещали, что позже предоставят информацию. Но и через сутки в МИД не готовы предоставить ответ на запрос журналистов.

Отметим, сегодня дипломаты празднуют 75-летие МИД КР.