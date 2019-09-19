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Власть

Расходы замглавы Конституционной палаты вдвое превышают его официальный доход

Расходы заместителя председателя Конституционной палаты Куанбека Киргизбаева вдвое превышают его официальные доходы. Об этом стало известно из налоговой декларации судьи.

Как отмечается, совокупный годовой доход декларанта за 2018 года составил 1 миллион 33 тысячи 165 сомов. После выплаты всех отчислений доход составил 856 тысяч 240 сомов 63 тыйына.

Однако в декабре 2018 года декларант разместил на депозитном счете в одном из банков КР 2 миллиона 255 тысяч 1 сом. Запись об этом также имеется в документе.

Из недвижимого имущества у Куанбека Киргизбаева есть три квартиры площадью 68, 95 и 96 квадратных метров, дом 235 квадратов и земельный участок 495 квадратных метров. Из движимого имущества — машина и денежные средства. 

В декларации за 2018 год Куанбек Киргизбаев указал, что у его близких родственников также есть недвижимость  две квартиры и дом. Их доходы весьма скромны.

Стоит отметить, что в 2017 году у замглавы Конституционной палаты была одна квартира и земельный участок. Данные можно найти на сайте проекта Declarator. Остальные квартиры и дома были записаны на близких родственников.  

Напомним, до 1 апреля 2019 года все чиновники должны были сдать Единую налоговую декларацию. Как сообщили 24.kg в ГНС, в октябре ведомство начнет публиковать фамилии госслужащих, которые несвоевременно представили данные. В ноябре сведения о доходах разместят в открытом доступе. 
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