16:40
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Приграничные конфликты (188)

Конфликт на границе. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»

Переговоры по урегулированию конфликта в Лейлекском районе Баткенской области на участке кыргызско-таджикской границы продолжаются. Вместе с тем, как сегодня сообщили депутатам представители МВД, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК КР.

Заместитель министра внутренних дел Суйун Омурзаков представил на заседании парламентского комитета по правопорядку хронологию событий.  Завтра информация будет заслушана на палате. 

Читайте по теме
Конфликт на границе. 752 жителя села Максат покинули свои дома

Напомним, накануне в Лейлекском районе на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. По данным Погранслужбы Кыргызстана, таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв кыргызские пограничные посты «Максат» и «Сай».

Сообщается об одном погибшем с кыргызской стороны, 13 раненых, в том числе подросток. Власти Таджикистана утверждают, что огонь по мирным жителям села Овчи Калъача Бободжонгафуровского района открыли кыргызстанцы. Сообщается о 12 пострадавших гражданах РТ.
Ссылка:
просмотров: 309
Версия для печати
Материалы по теме
Конфликт на границе. Таджикские СМИ сообщают о трех погибших военнослужащих
Окровавленный бронежилет и каска убитого военнослужащего. Фото
Конфликт на границе. Раненых доставили в БНИЦТО
Конфликт на границе. МИД Кыргызстана вручил послу Таджикистана ноту протеста
Раненых из Баткена в Бишкек доставят военно-транспортным самолетом
На кыргызско-таджикской границе временно приостановлен пропуск граждан
Конфликт на границе. Начался второй раунд переговоров
Конфликт на границе. Сооронбай Жээнбеков провел рабочее совещание
Конфликт на границе. Пострадали 13 кыргызстанцев
Конфликт на границе. Обстановка относительно стабильная
Популярные новости
Число ДТП в&nbsp;Кыргызстане выросло на&nbsp;16&nbsp;процентов. Правительство нашло причину Число ДТП в Кыргызстане выросло на 16 процентов. Правительство нашло причину
Данные, озвученные только что назначенным главой Минобраза, подвергли сомнению Данные, озвученные только что назначенным главой Минобраза, подвергли сомнению
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;9-13 сентября Кыргызстан: кадровые перестановки за 9-13 сентября
Правительство заплатит штраф $400 за&nbsp;каждого ребенка кыргызстанцев в&nbsp;Ираке Правительство заплатит штраф $400 за каждого ребенка кыргызстанцев в Ираке
Бизнес
Новые &laquo;Галактики&raquo; теперь в&nbsp;O!Store Новые «Галактики» теперь в O!Store
Оплачивайте коммунальные услуги в&nbsp;MegaPay, и&nbsp;на&nbsp;это есть пять причин Оплачивайте коммунальные услуги в MegaPay, и на это есть пять причин
Новосибирские инновации идут в&nbsp;Кыргызстан Новосибирские инновации идут в Кыргызстан
Генерал-майору авиации Кубанычбеку Орузбаеву исполнилось 70&nbsp;лет Генерал-майору авиации Кубанычбеку Орузбаеву исполнилось 70 лет