Конфликт на границе. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»

Переговоры по урегулированию конфликта в Лейлекском районе Баткенской области на участке кыргызско-таджикской границы продолжаются. Вместе с тем, как сегодня сообщили депутатам представители МВД, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК КР.

Заместитель министра внутренних дел Суйун Омурзаков представил на заседании парламентского комитета по правопорядку хронологию событий. Завтра информация будет заслушана на палате.

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Напомним, накануне в Лейлекском районе на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. По данным Погранслужбы Кыргызстана, таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв кыргызские пограничные посты «Максат» и «Сай».

Сообщается об одном погибшем с кыргызской стороны, 13 раненых, в том числе подросток. Власти Таджикистана утверждают, что огонь по мирным жителям села Овчи Калъача Бободжонгафуровского района открыли кыргызстанцы. Сообщается о 12 пострадавших гражданах РТ.