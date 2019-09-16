На кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Есть раненые

В Баткенской области на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Об этом 24.kg сообщили очевидцы событий.

Известно, что инцидент произошел в селе Максат в местности «Футбольное поле». По предварительным данным, есть раненые.

Напомним, что 14 сентября в селе Максат в местности «Футбольное поле» Лейлекского района Баткенской области на неописанном участке границы граждане Таджикистана начали строительные работы. Кроме того, таджикская сторона несогласованно высыпала 10 грузовиков с щебнем на условной линии границы в местности Жака-Орук.