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Сюжет: Приграничные конфликты (153)

На кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Есть раненые

В Баткенской области на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Об этом 24.kg сообщили очевидцы событий.

Известно, что инцидент произошел в селе Максат в местности «Футбольное поле». По предварительным данным, есть раненые.

Напомним, что 14 сентября в селе Максат в местности «Футбольное поле» Лейлекского района Баткенской области на неописанном участке границы граждане Таджикистана начали строительные работы. Кроме того, таджикская сторона несогласованно высыпала 10 грузовиков с щебнем на условной линии границы в местности Жака-Орук.
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