Конфликт на границе. Таджикистан сообщает о 12 госпитализированных

После перестрелки на кыргызско-таджикской границе машина скорой помощи увезла в больницу 12 таджикистанцев. Об этом журналистам радио «Озоди» сообщил заместитель главы джамоата Овчи-Калъача Абдухамид Одинаев.

По его данным, инцидент произошел вечером 16 сентября примерно в 18.30 возле спортивной площадки.

«Словесная перепалка началась после того, как в понедельник кыргызская сторона выгрузила возле спортивной площадки машину с гравием. Местное население было возмущено, но споры понемногу улеглись, и где-то через полчаса раздался выстрел. Общее количество раненых неизвестно. На улице было темно и ничего не разобрать», — сказал он.

По его словам, он не знает, кто первым начал стрелять.

Напомним, сегодня в Лейлекском районе на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. В результате инцидента один военнослужащий погиб.