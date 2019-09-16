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Сюжет: Приграничные конфликты (165)

Конфликт на границе. Ранен один гражданин Таджикистана

В результате приграничного конфликта ранен один гражданин Таджикистана. Об этом сообщили в пресс-центре Погранслужбы РТ.

По их версии, в нарушение ранее достигнутых договоренностей 16 сентября в 18.45 в районе спортивной площадки в махалле Бахор джамоата Овчи Калъача Бободжонгафуровского района начато строительство неизвестного объекта. Жители этой местности заявили кыргызстанцам о незаконности действий и потребовали остановить стройку.

«Кыргызская сторона в нарушение договоренностей перебросила к этому участку границы дополнительные вооруженные силы в количестве 250-300 человек. Позже в 19.00, пойдя на провокацию, они открыли огонь в сторону безоружных граждан махалли Бахор в результате чего был ранен один гражданин РТ. Эти действия кыргызских пограничников показывают, что на госгранице искусственно нагнетается обстановка, что может вызвать ответную реакцию приграничного населения», — уверены в Таджикистане.

Во время конфликта на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области погиб один военнослужащий. Уточняется, что таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв кыргызский пограничный пост «Максат», а затем временный погранпост «Сай» в Лейлекском районе Баткенской области. Сообщается также о восьми раненных с кыргызской стороны, в том числе одного ребенка.
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