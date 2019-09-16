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Сюжет: Приграничные конфликты (167)

Конфликт на границе. Шесть военнослужащих ранены, один из них контужен

Во время конфликта на кыргызско-таджикской границе ранено шесть военнослужащих. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Стало известно, что в перестрелке погиб 41-летний прапорщик Равшанбек Муминов.

«Один из пограничников контужен. Военнослужащий У.Т. ранен в ногу, Т.У. — в руку, Ж.С. — в грудь и ногу, он находится в тяжелом состоянии. К.К. получил ранение в голову, он госпитализирован в Исфану также в тяжелом состоянии», — сообщили редакции.

Ранее сообщалось о раненых гражданских, а также одном ребенке — 14-летнем местном жителе. Их данные уточняются.

Напомним, сегодня в Лейлекском районе на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. По данным Погранслужбы Кыргызстана, таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв кыргызские пограничные посты «Максат» и «Сай» в Лейлекском районе Баткенской области.

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