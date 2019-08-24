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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 19-23 августа

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Жылдызбек Исакулов назначен председателем Фонда по управлению государственным имуществом.

Ренат Тулебердиев освобожден от должности председателя ФУГИ в связи с переходом на другую работу. Он пробыл на посту с декабря 2017 года.

Жылдызбек Исакулов родился 26 марта 1977 года в городе Исфане Баткенской области.

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В декабре 2011 года назначен заместителем заведующего отделом государственного и территориального управления и кадровой работы аппарата президента КР.

В 2014-м указом президента ему присвоен классный чин «Государственный советник государственной службы 3-го класса». Жылдызбек Исакулов тогда был в должности заместителя руководителя аппарата правительства КР.

В декабре 2018-го стал заместителем полпреда правительства в Баткенской области.

Ренат Тулебердиев возглавил Национальную управляющую компанию.

В июне 2019 года создано открытое акционерное общество «Национальная управляющая компания». Новое ОАО создано со 100-процентным участием государства.

Решение принято для совершенствования системы управления государственным имуществом.

Ренат Тулебердиев родился 25 октября 1980 года в Иссык-Кульской области. Окончил Академию туризма по специальности «менеджмент в туризме», Академию управления при президенте КР по специальности «государственное управление».

2000-2001 — исполнительный директор ТК «Пери»;
2005-2006 — менеджер, начальник отдела госрезиденции № 1;

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2006-2009 — референт производственного отдела, заместитель заведующего, заведующий отделом организации производства и протокольных мероприятий управления делами президента;
2009 — эксперт отдела внешней политики администрации президента;
2009-2010 — эксперт службы проектирования секретариата президента;
2010-2014 — и. о. директора, директор государственной резиденции № 1 управления делами президента и правительства;
2014-2016 — генеральный консул Кыргызской Республики в Стамбуле (Турция);
2016-2017 — первый заместитель управляющего делами президента и правительства;
2017-2019 — председатель Фонда по управлению государственным имуществом.

Кадровые перестановки в ЗАО «Кыргызская фондовая биржа».

Решением совета директоров ЗАО «КФБ» председателем избран Рахатбек Пирматов. Он сменил Максатбека Ишенбаева.

Временно исполняющим обязанности президента ЗАО назначен Алмазбек Шабданов.

Кадровые перестановки в ГП «НК «Кыргыз темир жолу».

В связи с выходом на пенсию Николай Лиличенко освобожден от должности главного инженера ГП.

На эту должность назначен Алымжан Хасанов.

Ранее депутат ЖК Тазабек Икрамов заявлял, что у Алымжана Хасанова казахское гражданство.

Но, как сообщили в «Кыргыз темир жолу», имеется официальное письмо посольства Казахстана в Кыргызстане об отсутствии у него гражданства этой страны.

О кадровых перестановках с 12 по 16 августа читайте здесь.
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