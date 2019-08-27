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Власть

Послом Казахстана в Кыргызстане стал Кайрат Нурпеисов

Кайрат Нурпеисов назначен послом Казахстана в Кыргызстане. Об этом сообщило МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Другим указом президента РК Касым-Жомарта Токаева Карим Кокрекбаев освобожден от должности посла Казахстана в Кыргызстане.

Кайрат Нурпеисов родился в 1957 году в Павлодарской области. Окончил Павлодарский педагогический институт по специальности «математика», Алма-Атинский институт народного хозяйства по специальности «экономист».

Был вице-министром энергетики, индустрии и торговли, вице-министром государственных доходов, вице-министром финансов РК, заместителем руководителя администрации президента, председателем Агентства по делам государственной службы, руководителем аппарата Сената парламента, руководителем представительства президента в парламенте.
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