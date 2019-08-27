Уволенный со скандалом Жамшитбек Калилов вышел на работу в «Кыргыз темир жолу»

Уволенный со скандалом министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов возглавил дирекцию по проектированию и строительству железной дороги ГП «НК «Кыргыз темир жолу». Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, ему эта отрасль хорошо знакома, и он готов провести реформы. Но какие пока не сказал. «Сейчас надо осмотреться, составить четкий план действий и реализовывать его. Потенциал у предприятия огромный», — сказал Жамшитбек Калилов.

Экс-главу Минтранса и дорог уволили со скандалом. Он подал в отставку в декабре 2018 года после заседания Совбеза. Президент Сооронбай Жээнбеков тогда возмутился присутствием на нем министра и заявил, что это позор.

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Причиной стал заместитель министра Азимкан Жусубалиев. Его задержали 5 декабря 2018 года при получении взятки в $50 тысяч. Она предназначалась за принятие положительного решения по тендеру на выполнение дорожно-строительных и реабилитационных работ по проекту дороги. Чиновник возглавлял тендерную комиссию и покровительствовал одной из иностранных компаний.

30 июля решением Первомайского районного суда Азимкан Жусубалиев осужден на 14 лет, а изъятые в качестве вещественных доказательств денежные средства перечислили на счет государства.