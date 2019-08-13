Курсан Асанов освобожден от должности замглавы МВД, назначен новый

Курсан Асанов освобожден от должности заместителя министра внутренних дел. Об этом 24.kg стало известно из собственных источников.

Сегодня центральному аппарату МВД и офицерскому составу представили нового зама главы ведомства. Им стал Памир Асанов — начальник следственной службы МВД. Памир Асанов на посту замминистра внутренних дел сохранит пост главы следственной службы.

Именно следственная служба МВД ведет расследование по факту беспорядков 7-8 августа в селе Кой-Таш, в результате которых бывший президент страны Алмазбек Атамбаев сдался властям.

О причинах отставки Курсана Асанова пока неизвестно. Напомним, что именно он вел переговоры с Алмазбеком Атамбаевым и уговорил его сдаться.