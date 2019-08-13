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Власть

Курсан Асанов освобожден от должности замглавы МВД, назначен новый

Курсан Асанов освобожден от должности заместителя министра внутренних дел. Об этом 24.kg стало известно из собственных источников.

Сегодня центральному аппарату МВД и офицерскому составу представили нового зама главы ведомства. Им стал Памир Асанов — начальник следственной службы МВД. Памир Асанов на посту замминистра внутренних дел сохранит пост главы следственной службы.

Именно следственная служба МВД ведет расследование по факту беспорядков 7-8 августа в селе Кой-Таш, в результате которых бывший президент страны Алмазбек Атамбаев сдался властям.

О причинах отставки Курсана Асанова пока неизвестно. Напомним, что именно он вел переговоры с Алмазбеком Атамбаевым и уговорил его сдаться.
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