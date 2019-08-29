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Общество

События в селе Кой-Таш изучит созданная государственная комиссия

Образована Государственная комиссия по изучению событий в селе Кой-Таш Чуйской области 7-8 августа 2019 года. Решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщил отдел информационного обеспечения аппарата кабмина Кыргызстана.

Председателем назначили вице-премьер-министра Жениша Разакова, его заместителем стал депутат Бакытбек Райымкулов.

В составе комиссии 17 человек, в том числе полномочный представитель правительства в Чуйской области Алтынбек Намазалиев, аким Аламединского района Марс Саккараев, нардепы, общественные деятели.

Государственной комиссии поручено в месячный срок изучить вопрос и подготовить заключение для последующего информирования Жогорку Кенеша.
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