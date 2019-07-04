Атамбаев, гендер, родственники. Что волновало депутатов перед уходом на каникулы

Май и июнь выдались особенно жаркими для членов Жогорку Кенеша. Депутаты разобрали «семейное дело» в «КТ Мобайл», лишили статуса экс-президента и неприкосновенности Алмазбека Атамбаева, а профильный комитет поддержал в первом чтении законопроект о запрете добычи урана.

Но не только вопросы государственной важности терзали депутатские умы. Не обошлось, как обычно, без забавных и странных инициатив.

24.kg представляет топпредложений, которые насмешили, а то и напугали избирателей.

Любишь кататься, люби и налоги платить

Депутат Акылбек Жапаров предлагает создать специальный дорожный фонд. По его словам, за счет его поступлений мы сможем рассчитаться с кредиторами, которые строят нам магистрали.

«За годы независимости на ремонт дорог Кыргызстан взял более $2,5 миллиарда в кредит», — заявил нардеп.

Необходимо принимать политическое решение о том, кто их будет возвращать. Акылбек Жапаров

Он напомнил, что в республике более миллиона автомобилей. Поэтому нужно ввести налог за каждый литр потребляемого горючего. Автовладельцам, понятное дело, идея народного избранника не понравилась.

Неугомонный Тазабек Икрамов

Высокие штрафы за нарушение ПДД не дают покоя самому неугомонному депутату Тазабеку Икрамову. Он считает, что их необходимо снизить. Мол, водители жалуются.

Парламентарию, скорее всего, и невдомек, что при оплате штрафа в течение 15 дней с момента получения постановления о нарушении ПДД действует 50-процентная скидка.

Хуже не будет

Лидер парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев, напротив, предлагает поднять цену за попрание Правил дорожного движения до 100 тысяч сомов. А в отдельных случаях, если нарушение повторилось, да еще и водитель был пьян, под действием наркотиков или психотропных препаратов, конфисковать его имущество. «Мы не согласны с мнением о необходимости снизить размер штрафов. Предлагаем ужесточить наказание», — сказал нардеп.

Жми на газ!

Член фракции «Ата Мекен» Сайдулла Нышанов тоже решил не отставать от коллег и пустился в рассуждения на тему штрафов, скорости и их взаимосвязи.

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Он считает, что разрешенная скорость в населенных пунктах в 60 километров в час маленькая и ее нужно повысить до 70. По трассе парламентарию уже недостаточно разогнаться до 90 километров в час, а подавай все 110. Либо он считает, что кыргызстанцев гибнет на дорогах мало, либо его просто не оставляют в покое грезы об автобанах.

«Сейчас кабмин собирает около 100 миллионов сомов от штрафов. Если мы призываем к порядку на дорогах, то давайте и условия для водителей создавать», — резюмировал Сайдулла Нышанов.

Он даже вызвался написать соответствующий законопроект.

«Действующая норма устарела. Тогда были «Жигули», «Москвичи», «Волги». Я предлагаю оставить ограничение до 40 километров в час возле школ. Сейчас по дороге в аэропорт в селе Пригородном ограничение до 60 километров в час. Там можно увеличить скорость до 70 километров в час. Характеристики машин изменились, они стали лучше. В новых моделях авто при 100 километрах в час не чувствуется скорости. Улучшились тормозные системы. По трассе на Иссык-Куль, если ехать 90 километров в час, все будут попадать на нарушения. Нужно увеличить скорость до 110 километров в час. Где хорошая дорога, установлены низкие скорости», — пояснил народный избранник.

В Кыргызстане действует погрешность в 10 километров в час, за которую водителя не оштрафуют.

Фактически разрешенная скорость и без того 70 километров в час, а за городом — 100. Но Сайдулла Нышанов, видимо, об этом не знает.

«Модный приговор» от Махабат Мавляновой

Если мужчин-депутатов интересует скоростной режим, то женщин — наряды. Парламентарий Махабат Мавлянова выступила с неожиданным предложением. Она просит кыргызских невест не надевать чересчур откровенные платья. «Не надевайте, пожалуйста, облегающие наряды с декольте и открытой спиной. Родители, не давайте разрешения своим детям надевать такие свадебные платья. В день свадьбы девушка впервые видится с родственниками со стороны супруга и привлекает своим видом непозволительное внимание. Наши девушки, невестки, никогда не ходили полуголыми. Давайте сохраним многовековые кыргызские традиции и обычаи. Давайте научим девушек уважать старших и относиться к ним более уважительно. Давайте воспитаем наших детей в соответствии с кыргызскими обычаями», — говорит нардеп.

Нужно объяснить нашим детям, в особенности девушкам, что демократия в выборе одежды в европейском стиле не подходит нам. Махабат Мавлянова

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Но в законодательную инициативу ее предложение так и не преобразилось. Пользователи соцсетей и коллеги-депутатки обрушились на авторшу с критикой. А советник мэра Бишкека Гуля Алмамбетова и вовсе в нецензурных выражениях отправила Мавлянову «погулять».

Правда, за свое некорректное поведение в социальной сети Twitter Гуля Алмамбетова получила от градоначальника Азиза Суракматова выговор.

Подумаешь, неэтично

В перерывах между скандалами и «разборками» с Алмазбеком Атамбаевым депутаты успели принять в двух чтениях поправки в избирательное законодательство. Однако на третьем застряли.

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Нардепы не сошлись во мнениях относительно нормы, разрешающей кочевать по партиям. Они принялись спорить о ее этичности.

Если кандидат идет в Жогорку Кенеш по списку одной партии, он не может являться одновременно членом другой политической организации или беспартийным. «В вопросе перехода из одной партии в другую есть этическая сторона. Поэтому мы внесли такие поправки. Если человек хочет перейти из одной политорганизации в другую, то сначала должен прекратить членство в прежней», — объяснила один из инициаторов законопроекта депутат Аида Касымалиева.

В защиту себя и своих товарищей по партийному «кочевью» высказался народный избранник Дастан Бакешев. «Значит, мы неэтично поступили, если в нынешний созыв пришли из других партий? Зачем вы вводите такие нормы?» — спросил он.

У нас нет института партийного строительства. Дастан Бекешев

«Я никого ни в чем не обвиняла. Но мы же должны партии строить», — парировала ему Аида Касымалиева.

Точку в дебатах поставила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова. Она отметила, что сейчас разрабатываются поправки в закон о политических партиях. Согласно им, выход из политорганизации будет добровольным и на основании заявления, но без обязательной подписи лидера.

Гендер — это фу!

Поправки в законы, регулирующие выборный процесс, разбудили мирно дремавший законотворческий креатив. Депутат Торобай Зулпукаров потребовал запретить использовать в Кыргызстане слово «гендер». С этой инициативой он выступил при обсуждении нормы, устанавливающей гендерное равенство в сельских кенешах.

По словам нардепа, под этим термином подразумеваются не просто различия полов, речь идет о транссексуалах, гомосексуалах, агендерах, бигендерах. «Этот термин навязывается стране. Давайте будем далеки от этого грязного навязывания», — считает парламентарий.

Нам лучше применять термины «мужчины» и «женщины». Торобай Зулпукаров

Против выступили женщины-депутаты. Вице-спикер Аида Касымалиева отметила, что это общепринятое определение обозначает пол.

У заместителя торага вызвал непонимание другой вопрос: почему мужчины-депутаты не желают, чтобы в местные кенеши приходили женщины? И, видимо, поэтому, как подчеркнула Аида Касымалиева, не хотят принимать норму об обязательной 30-процентной резервации мандатов по гендерной квоте. Вопрос народной избранницы повис в воздухе, а пакет поправок ушел на осень.

Контрабанда на потом

На осень народные избранники отложили скандальную, обросшую слухами и мифами, тему контрабанды.

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Причем с инициативой перенести дискуссию выступил брат экс-таможенника Райымбека Матраимова, известного как Раим-миллион.

О необходимости бороться со серыми схемами на таможне и контрабандой Кыргызстану уже не раз указывали партнеры по ЕАЭС начиная с 2015 года. Однако а воз и ныне там.

И, несмотря на злободневность темы, депутаты дружно поддержали предложение Искендера Матраимова. Возмутилась только Ирина Карамушкина.

Богатые пусть не плачут

Последние два месяца перед каникулами стали для Аиды Касымалиевой очень насыщенными. Она выдавала предложения как по мановению волшебной палочки.

«Под занавес» предложила выплачивать пособия всем детям до полутора лет, за исключением богатых семей.

Аида Касымалиева считает, что деньги нужны и получать их родители полуторагодовалых малышей имеют полное право. Но... не все. Автор выступает за то, чтобы исключить из списка госслужащих, депутатов, сотрудников международных организаций.

Правда, не совсем ясно, как такая норма будет работать. К тому же нововведение подрывает устои Конституции, которая гласит: в Кыргызстане все равны. Однако нашим законодателям, похоже, до соблюдения Основного закона, предписывающего равенство, никакого нет дела.

На десерт

В последний день работы очередной сессии шестой созыв принял заключение депутатской комиссии по «КТ Мобайл». Компания прославилась скандалами с участием родственников премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева.

В тот же день Жогорку Кенеш отобрал иммунитет у Алмазбека Атамбаева, лишив его статуса экс-президента. Теперь Генпрокуратура может возбудить на него уголовное дело. Тем более и повод есть. Депутатская комиссия выдвинула против бывшего главы государства шесть обвинений, но надзорный орган согласился только с пятью: незаконные поставки угля на ТЭЦ и коррупция при ее модернизации, сделки по участку в Кой-Таше и с компанией «Хуасинь», а также незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева.