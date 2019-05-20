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Власть

Депутат просит кыргызских невест не надевать на свадьбу платья с декольте

Депутат парламента Махабат Мавлянова на своей странице в Facebook опубликовала призыв к кыргызским невестам.

Нардеп просит девушек, собирающихся замуж, не покупать чересчур откровенные платья. «Не надевайте, пожалуйста, облегающие наряды с декольте и открытой спиной. Родители, не давайте разрешения своим детям надевать такие свадебные платья. В день свадьбы девушка впервые видится с родственниками со стороны супруга и привлекает своим видом непозволительное внимание. Наши девушки, невестки, никогда не ходили полуголыми. Давайте сохраним многовековые кыргызские традиции и обычаи. Давайте научим девушек уважать старших и относиться к ним более уважительно. Нужно объяснить нашим детям, в особенности девушкам, что демократия в выборе одежды в европейском стиле не подходит нам. Давайте воспитаем наших детей в соответствии с кыргызскими обычаями», — пишет Махабат Мавлянова.

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Собирается ли автор поста на законодательном уровне запретить невестам покупать платья, как ей кажется, вызывающие и открытые, кто и как должен отслеживать, какой наряд выбрала невеста, соответствует ли глубина декольте моральным устоям общества и не слишком ли платье обтягивает фигуру, нардеп не уточняет.

Ее коллега Аида Исмаилова считает такую инициативу, мягко говоря, несвоевременной. «У нас достаточно проблем в стране, на которые должны обращать внимание депутаты. Такое предложение не совсем уместно. К тому же ограничивать человека в выборе одежды, вообще в чем-либо, не попирающим закон, наверное, неправильно и противоречит Конституции», — отметила Аида Исмаилова.

Махабат Мавлянова не в первый раз выступает со странными инициативами. Осенью 2018 года она предложила ввести безвизовый режим с Китаем. Пользователи соцсетей ее раскритиковали, и нардеп обратилась к депутатам с жалобами на травлю и просила ее защитить. 
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