Лишение неприкосновенности Атамбаева. Лето перестает быть томным

Фото СДПК

Депутаты Жогорку Кенеша до ухода на каникулы рассмотрят представление Генеральной прокуратуры о лишении неприкосновенности экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. 28 июня шестой созыв завершит очередной сессионный год. Парламентарии разъедутся по округам, оставив надзорному органу разбираться с бывшим главой государства.

Генпрокурор Откурбек Джамшитов подчеркнул, что возглавляемая им структура поддержала обвинения, выдвинутые специальной депутатской комиссией, но не все. Напомним, она была создана по инициативе члена фракции «Кыргызстан» Каната Исаева, а возглавил ее представитель «Ата Мекена» Каныбек Иманалиев. В частности, главный надзорный орган не нашел подтверждения фактам политического преследования.

«По доводам Бекболота Талгарбекова, Наримана Тюлеева и других факты зарегистрированы в Едином реестре преступлений и правонарушений. Мы вызывали их на допрос, проведены очные ставки. Однако не было доказано ими заявленное. Не было доказано, что к этому имел прямое отношение Алмазбек Атамбаев», — отметил Откурбек Джамшитов.

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Два профильных комитета уже утвердили заключение ГП. В нем говорится, что к Атамбаеву могут возникнуть вопросы по участку в Кой-Таше, где он построил дом, незаконным поставкам угля и модернизации ТЭЦ, досрочному освобождению вора в законе Азиза Батукаева и сделке с Субихи Пархати и его компанией «Хуасинь». Всего пять эпизодов. Еще два — незаконная трансформация земель в Байтикском айыл окмоту и вручение наградного огнестрельного оружия гражданам России — относятся к периоду премьерства Атамбаева. Эти дела будут расследовать после лишения статуса экс-президента. К слову, проект соответствующего постановления уже готов.

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Вопрос о снятии с Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента и лишении неприкосновенности возник сразу после того, как бывший глава государства назвал депутатов парламента сопливыми.

Канатбек Исаев, особо оскорбившись, выступил с заявлением и инициировал сбор подписей за создание специальной комиссии по лишению Алмазбека Атамбаева неприкосновенности. За два дня (12 и 13 июня) депутаты собрали нужное количество подписей (50) и большинством (96 голосов) поддержали предложение коллеги.

Буквально за пять дней, включая выходные, члены комиссии составили список обвинений в адрес экс-президента.

Изначально он состоял из девяти пунктов. Весь день 20 июня Жогорку Кенеш посвятил этому насущному вопросу. К концу обсуждения за лишение неприкосновенности Атамбаева проголосовали 100 из 105 присутствовавших депутатов. И сразу же заключение ушло в Генеральную прокуратуру.

Главный надзорный орган страны тоже не стал тянуть резину. Реакция ГП поразила своей молниеносностью. За один рабочий день (21 июня, пятницу) следственная группа изучила 12(!) листов заключения депутатской комиссии и уже 24 июня (в понедельник) внесла представление о лишении экс-президента иммунитета в профильные комитеты ЖК.

Накануне (25 июня) их члены поддержали его и уже завтра его рассмотрят на палате. Сомнений, что опять же большинство голосов будет за, нет. А это значит, что уже в пятницу Генпрокуратура может возбудить уголовное дело и приступить к следственным мероприятиям.

Такая поспешность и ЖК, и Генпрокуратуры смущает экспертов.

Некоторые юристы считают, что нарушены процедуры и сроки, а значит, решения парламента и надзорного органа могут быть обжалованы в Конституционной палате.

«Согласно 136-й статье регламента, Генеральная прокуратура должна внести представление о лишении неприкосновенности не раньше 10 и не позже 20 дней. Это первое. Второе: после его поступления в Жогорку Кенеш торага в течение трех дней должен направить этот проект на рассмотрение профильным комитетам и лидерам парламентских фракций, которые в течение семи дней должны представить свое постановление на палату. Но народные избранники попрали букву закона», — утверждает юрист СДПК Нурбек Касымбеков.

Получается, что решение, принятое ими в нарушение сроков, нелегитимно. Нурбек Касымбеков

Профессор Зайнидин Курманов полагает, что для соблюдения процедуры следовало назначить внеочередное заседание, не позднее 10 июля, чтобы вопрос о снятии неприкосновенности и последующего привлечения к уголовной ответственности Атамбаева не был отклонен. Но парламентарии ждать не захотели.

Торопиться не надо

Не торопиться бывших коллег призывает и «отец Конституции» Омурбек Текебаев. Его сложно заподозрить в симпатиях к Атамбаеву. Тем не менее он считает, что «поспешишь — людей насмешишь». В интервью «Азаттыку» лидер партии «Ата Мекен», ныне отбывающий срок в колонии, заявил: «Я говорил, что меня будут выпускать из тюрьмы под аплодисменты. Не желаю, чтобы его посадили в спешке, а завтра он тоже выходил бы под аплодисменты. Не желаю, чтобы люди, которые поддерживают его, обратились в международные организации, при помощи которых его оправдают и он станет героем. Поэтому считаю, что для предъявления обвинения необходимо провести тщательное расследование, найти доказательства, убедить народ, подкрепить историческими документами и только после этого привлекать к ответственности».

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Сам инициатор «разборок» Канат Исаев считает, что парламент ничего не нарушал, все по закону. «Две недели назад я выступил с заявлением о фактах коррупции в действиях Алмазбека Атамбаева в его бытность президентом. И ранее я всегда говорил об этом. Мое заявление можно расценивать как выдвижение обвинений в его адрес. Каждый депутат имеет на это право. Меня поддержали коллеги. После чего мы создали комиссию. На это ушло пять дней», — сказал парламентарий.

И когда говорят, что мы слишком торопимся, это необоснованное замечание. Канат Исаев

«Генпрокуратура обязана как можно быстрее проверить наше заявление, есть ли признаки преступления в действиях Атамбаева на посту президента и есть ли основания проверить озвученные мной факты», — пояснил Канат Исаев.

Он добавил, что для предъявления обвинения нужно провести следствие, а для полного и объективного расследования необходимо снять неприкосновенность с экс-президента. «Этого и добивается Генпрокуратура», — заключил нардеп.

Сам виноват

Юрист и экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова тоже согласна, что нарушений нет. «Процедура снятия неприкосновенности с экс-президента в законе не прописана. Закон недавно приняли, но не успели эту норму уточнить. Они [депутаты и Генпрокуратура] исходят из аналогии закона о снятии неприкосновенности с действующего главы государства — импичмент. Это допустимо, поскольку закон о нормативно-правовых актах допускает в случае пробела использовать аналогичную норму. Импичмент — это довольно серьезная процедура, в законе четко установлен максимальный трехмесячный срок, они не могут тянуть полгода-год. Если за это время Жогорку Кенеш не сможет выдвинуть обвинение, то оно снимается. И на каждый этап дается по семь дней. В этом нет нарушений», — сказала Клара Сооронкулова.

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Она отметила, что парламенту нет надобности доказывать вину Атамбаева. Это задача правоохранительных органов. «Это больше вопрос политический, нежели правовой», — подчеркнула юрист.

Даже если экс-президент обжалует судебное решение в международных инстанциях, не факт, что это ему поможет, считает Клара Сооронкулова. В международный суд он может подать только после того, как исчерпает все возможности внутри государства. На это несколько лет уйдет.

Для международных судов статус Атамбаева никакой роли не играет, он рядовой гражданин. Клара Сооронкулова

«Он сам убрал норму в 2016 году, когда принимали новую Конституцию, о том, что решения международных инстанций обязательны к исполнению. Они с тех пор носят рекомендательный характер», — добавила она.

Юрист Алексей Елисеев полагает: международные судебные институты экс-президенту не помогут, а комментировать этот вопрос с позиций законодательства Кыргызстана не имеет никакого смысла, поскольку, по мнению Елисеева, никакой правовой системы в КР попросту не существует.

«Опять запишут очередному «врагу народа» какой-то срок по какой-то уголовной статье. Но к правосудию это не будет иметь никакого отношения. Важнее посмотреть на эту ситуацию со стороны международного права и международных правозащитных институций. Очевидно, что все эти парламентские интриги по снятию неприкосновенности с соблюдением или несоблюдением каких-то сроков и процедур не имеют никакого значения», — пояснил Алексей Елисеев.

Для международной правовой системы важно обеспечение государством прав Атамбаева как человека, а не в качестве экс-президента. Алексей Елисеев

Он добавил, что и Всеобщая декларация прав человека, и Международный пакт о гражданских и политических правах защищают права гражданина, а не политика или чиновника.

Дело ведут... физкультурники

Главу правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупову возмутила даже не поспешность депутатского корпуса в вынесении решения по экс-президенту, а качественный состав специальной комиссии. «Правовой анализ, который они использовали для подготовки своего заключения, был подготовлен юристами «Адилета» и направлен в Жогорку Кенеш еще в январе 2017 года, когда Алмазбек Атамбаев был президентом. Тогда была возможность остановить правовой беспредел. Они могли, рассмотрев этот анализ, устранить дисбаланс между ветвями власти. Но этого не сделали», — напомнила Чолпон Джакупова.

Юрист подчеркнула, что возбуждать уголовные дела в отношении экс-президентов, если они преступили закон, допускается. Но расследоваться они должны чрезвычайно скрупулезно и длительное время.

И самое главное — при выдвижении обвинения привлекаются специалисты и лучшие умы в праве для того, чтобы исключить подозрения в политической конъюнктуре. Чолпон Джакупова

«Смысл любого политического акта заключается в легитимации в глазах населения, чтобы народ поверил в справедливость. Но когда физкультурники и учителя начальных классов в течение десяти дней выносят обвинение, то и качество документов будет соответствующее», — заключила Чолпон Джакупова.

Ружье на стене

Очевидно одно: лето-2019 предстоит поистине жарким. Не сегодня завтра за Алмазбеком Атамбаевым могут прийти. И в окружении экс-президента к этому тоже готовятся. Накануне официальные представители атамбаевской СДПК объявили, что в Кой-Таше, где сейчас проживает бывший глава государства, открыты «народный штаб» и пресс-центр. Занимают глухую оборону? Вполне вероятно. У Атамбаева есть наградное оружие, в чем он сам признался журналистам и сторонникам, и он готов защищаться. Вопрос: от кого?

Хватит ли ума у нынешней власти не обострять и не идти на открытый конфликт, а действовать строго в рамках закона?

Достаточно прислать три раза повестку с просьбой явиться на допрос. Только если Алмазбек Атамбаев проигнорирует это требование следствия, придется обеспечить его принудительный привод.

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Есть все основания полагать, что Атамбаев не явится на допрос. Достаточно вспомнить 6 апреля 2010 года, когда бывший командир спецподразделения «Альфа» Алмаз Джолдошалиев уговаривал трясущегося от страха лидера оппозиции проехать с ним на бульвар Эркиндик, где, как всем известно, расположен ГКНБ. Алмазбек Атамбаев тогда призвал на помощь свою супругу и верную соратницу по партии Галину Скрипкину. Но спрятаться за женские юбки не получилось, а отправиться в неприветливое здание ему все же пришлось. Как поведет себя экс-президент в этот раз, узнаем совсем скоро.