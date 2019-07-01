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Власть

Премии, связи и потери бюджета. Заключение депутатской комиссии по «КТ Мобайл»

Бывший директор Государственного агентства информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев и бывший глава компании «КТ Мобайл» Нурбек Муканбетов вошли в сговор в целях материальной наживы. Об этом говорится в заключении депутатской комиссии по изучению ситуации вокруг нового сотового оператора. Комиссия Жогорку Кенеша на прошлой неделе завершила свою работу. В распоряжении 24.kg оказалось заключение нардепов. 

Комиссия отмечает, что из-за отсутствия надзора со стороны руководства ОАО «Кыргызтелеком» в «КТ Мобайл» были допущены нарушения закона. Компания вела работу в нарушение Трудового кодекса, статьи 156 Налогового кодекса и Закона «О бухгалтерском учете».

«Не был утвержден список лиц, ответственных за материальное обеспечение компании, отсутствовали акты закупок, не соблюдались правила кассовых операций», — говорится в заключении комиссии.

Несмотря на отсутствие документа, устанавливающего критерии выдачи премий, сотрудникам выдавались денежные вознаграждения.

«29 марта 2019 года 21 работнику компании выделено 922,3 тысячи сомов премий. Но нет соответствующих документов, подтвердающих обоснованность надбавки к оплате труда», — отмечает комиссия.

Депутаты считают, что бывший директор Госагентства информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев и бывший глава компании «КТ Мобайл» Нурбек Муканбетов давние знакомые, которые объединились ради материальной наживы.

По их сговору «Нур Телеком» получил 100-процентную долю ОсОО «Семь Мобайл» за 2 миллиона 170 тысяч сомов на основании прямого договора купли-продажи и стал владельцем частот 5 МГц и 10 МГц.  

«Управление лицензиями на частоту 15 МГц было передано без проведения конкурса компании «Нур Телеком», которая была аффилирована с Нурбеком Муканбетовым. Ущерб бюджету оценивается в 896 миллионов 409 тысяч сомов», — заключила комиссия.

Напомним, комиссия пришла к выводу, что создание «КТ Мобайл» как виртуального оператора было правильным решением. Но в то же время отмечено, что премьер-министр должен признать моральную ответственность за прямое вмешательство его свояка Иманкадыра Рысалиева в деятельность Госкомитета информационных технологий, ФУГИ, Кыргызтелекома, «Альфа-Телекома».

Главе правительства рекомендовано рассмотреть ответственность директора ФУГИ и Госагентства информационных технологий и связи. Генпрокуратуре предложено дать правовую оценку аудиторам Счетной палаты, которые проверяли «КТ Мобайл», действиям Иманкадыра Рысалиева по вмешательству в дела «КТ Мобайл».

По итогам работы комиссии принято постановление о проверке деятельности компании. 91 депутат поддержал постановление.
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