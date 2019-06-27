Жогорку Кенеш лишил Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента

Алмазбека Атамбаева лишили статуса экс-президента Кыргызстана. Решение принято сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

За проголосовали 103 депутата, против — 6. Всего 109.

Специальная депутатская комиссия по лишению неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева завершила свою работу и направила итоги в Генеральную прокуратуру.

В своем отчете парламентарии выдвинули шесть обвинений бывшему главе государства: незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева, коррупция, политические гонения, причастность к поставкам угля на ТЭЦ, лоббирование интересов китайской фирмы TBEA при модернизации ТЭЦ, а также незаконное получение участка в селе Кой-Таш.

Генеральная прокуратура поддержала пять из них — факт политического гонения исключен. Заключение генпрокурора единогласно одобрил парламентский комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

Отметим, в Жогорку Кенеше создана специальная депутатская комиссия по лишению неприкосновенности бывшего главы государства. Она должна внести представление в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении Алмазбека Атамбаева уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в причастности к реконструкции Исторического музея, модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению вора в законе Азиза Батукаева, незаконным поставкам угля на столичной теплоцентрали, получению участка для строительства дома и выделению земель в Иссык-Кульской области.