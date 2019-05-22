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Власть

Депутаты поспорили об этичности перехода депутатов из одной партии в другую

Депутаты Жогорку Кенеша поспорили об этичности перехода депутатов из одной партии в другую и новой нормы, которую предлагают внести в избирательное законодательство. Словесная перепалка произошла между депутатами Дастаном Бекешевым и Аидой Касымалиевой.

В частности, депутат обратил внимание на поправки, касающиеся членства депутатов в партиях. Если кандидат идет в Жогорку Кенеш по списку одной партии, он не может являться одновременно членом другой политической организации или беспартийным.

«В вопросе перехода из одной партии в другую есть этическая сторона. Поэтому мы внесли такие поправки. Если человек хочет перейти из одной партии в другую, то сначала должен прекратить членство в одной партии», — объяснила один из инициаторов законопроекта депутат Аида Касымалиева.

«Значит, мы неэтично поступили, если в нынешний созыв пришли из других партий? Зачем вы вводите такие нормы? У нас же нет института партийного строительства», — высказался депутат Дастан Бекешев.

«Я никого ни в чем не обвиняла. Но мы же должны партии строить», — парировала ему Аида Касымалиева.

Дастана Бекешева поддержал и депутат Кожобек Рыспаев. Он отметил, что такой нормой могут воспользоваться лидеры фракций.

«Если человек написал заявление о выходе из партии, а лидер его не отпустил? Как тогда быть? Человеку теперь нельзя депутатом быть», — отметил Кожобек Рыспаев.

В свою очередь председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова отметила, что сейчас разрабатываются поправки в закон о политических партиях. Ими предусмотрена либерализация процедуры выхода из политической организации. В частности, предусматривается, что выход из партии должен быть добровольным и на основании заявления, но без обязательной подписи лидера партии.
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