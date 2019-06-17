В Кыргызстане предлагают платить пособия всем детям, кроме богатых семей

В Кыргызстане предлагают выплачивать пособия всем детям до полутора лет, за исключением «богатых» семей. Соответствующий законопроект разработали в Жогорку Кенеше. Об этом на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению заявила депутат ЖК Аида Касымалиева.
На заседании презентовали итоги мониторинга реализации закона о государственных пособиях.
«Правительство инициировало и изменило порядок начисления пособий, чтобы сократить число получателей, но фактически произошло увеличение. Если в 2018 году пособие «уй-булого комок» получали 276 тысяч детей, то на 1 апреля 2019-го их число выросло до 290 тысяч», — говорится в отчете.
«Мы предлагаем выплачивать всем детям до полутора лет, за исключением определенного перечня: госслужащих, депутатов, сотрудников международных организаций и других. Юридически нет такого понятия, мы назвали категорию «богатыми» с хорошими доходами. При этом мы специально не опираемся на какие-то пороговые суммы, чтобы исключить коррупционные схемы, не считать доход семей», — пояснила Аида Касымалиева.
Она сказала, что размер пособия составит 800 сомов ежемесячно. «Мы с рабочей группой провели предварительные расчеты — не так много потребуется средств на это», — заметила парламентарий.
Она добавила, что рабочая группа еще раз проработает законопроект с учетом замечаний и потом вынесет его на общественное обсуждение.