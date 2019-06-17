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Власть

В Кыргызстане предлагают платить пособия всем детям, кроме богатых семей

В Кыргызстане предлагают выплачивать пособия всем детям до полутора лет, за исключением «богатых» семей. Соответствующий законопроект разработали в Жогорку Кенеше. Об этом на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению заявила депутат ЖК Аида Касымалиева.

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Она отметила, что в настоящее время в начислении пособий существуют коррупционные риски, в частности, когда за отдельные справки требуют с заявителей 100-200 сомов.

На заседании презентовали итоги мониторинга реализации закона о государственных пособиях.

«Правительство инициировало и изменило порядок начисления пособий, чтобы сократить число получателей, но фактически произошло увеличение. Если в 2018 году пособие «уй-булого комок» получали 276 тысяч детей, то на 1 апреля 2019-го их число выросло до 290 тысяч», — говорится в отчете.

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При этом порядок назначения пособий обременителен, гражданам приходится ездить в райцентры, много проблем у жителей жилых массивов, которые не имеют документов, прописки.

«Мы предлагаем выплачивать всем детям до полутора лет, за исключением определенного перечня: госслужащих, депутатов, сотрудников международных организаций и других. Юридически нет такого понятия, мы назвали категорию «богатыми» с хорошими доходами. При этом мы специально не опираемся на какие-то пороговые суммы, чтобы исключить коррупционные схемы, не считать доход семей», — пояснила Аида Касымалиева.

Она сказала, что размер пособия составит 800 сомов ежемесячно. «Мы с рабочей группой провели предварительные расчеты — не так много потребуется средств на это», — заметила парламентарий.

Она добавила, что рабочая группа еще раз проработает законопроект с учетом замечаний и потом вынесет его на общественное обсуждение.
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