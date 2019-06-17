Профильный комитет поддержал законопроект о запрете добычи урана в Кыргызстане

Члены парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию приняли в первом чтении законопроект о запрете добычи урана в Кыргызстане.

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Алтынбек Сулайманов, Алмамбет Шыкмаматов, Канат Керезбеков, Мыктыбек Абдылдаев, Бактыбек Турусбеков, Дастан Бекешев и Алтынбек Жунус уулу.

Инициаторами документа выступили

По словам Алмамбета Шыкмаматова, к опасным участкам уранового наследия в республике относятся хвостохранилища в Майлуу-Суу, Айдаркене, Орловке, Каджи-Сае и Мин-Куше.

«За годы разработки урановых месторождений на территории страны накопилось огромное количество радиоактивных отходов. В хвостохранилищах заскладировано свыше 145 миллионов тонн радиоактивных отходов уранового производства. Почти все хвостохранилища серьезно повреждены вследствие отсутствия надзора за такими территориями», — сказал нардеп.

Он добавил, что республика не имеет возможности самостоятельно обезвредить хвостохранилища. Нет денег. Алмамбет Шыкмаматов подчеркнул, что Кыргызстан должен сохранить статус экологически чистой страны, без добычи радиоактивных природных ископаемых.

«Основным упором в экономике государства должны быть такие сектора, как сельское хозяйство, сфера услуг (туризм), промышленность. Добыча урана в последующем может свести на нет усилия по развитию всех остальных секторов экономики, поскольку другие страны могут отказаться от покупки любой продукции КР. Это также может привести к снижению туристического потенциала», — заметил он.

В итоге парламентарии согласились с доводами авторов и поддержали документ.