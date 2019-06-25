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Власть

Лишение неприкосновенности Атамбаева. ГП поддержала выводы комиссии, но не все

Генеральная прокуратура поддержала не все обвинения специальной депутатской комиссии, созданной для лишения Алмазбека Атамбаева статуса неприкосновенности экс-президента. Об этом на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша сегодня сообщил генпрокурор Откурбек Джамшитов.

Надзорный орган подтвердил заключение депутатов по пяти эпизодам. Генпрокуратура исключила из обвинений факты политического гонения.

По словам генпрокурора, бывший глава государства не имел прямого отношения к возбуждению некоторых уголовных дел.

«По доводам Бекболота Талгарбекова, Наримана Тюлеева и других факты зарегистрированы в Едином реестре правонарушений и преступлений. Мы вызывали их на допрос, проведены очные ставки. Однако не было доказано ими заявленное. Не было доказано, что к этому имел прямое отношение Алмазбек Атамбаев», — отметил Откурбек Джамшитов.

Он также подчеркнул, что не было и доказано, что Нариман Тюлеев был подвержен политическому преследованию.

Генпрокурор напомнил, что экс-мэру Бишкека предъявлялось обвинение в завышении цен на тендер при закупке автобусов.

Заявление Наримана Тюлеева о том, что Алмазбек Атамбаев взял у него в долг $500 тысяч, должно быть подано в суд и рассматриваться в гражданском порядке.
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