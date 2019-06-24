Нариман Тюлеев допрошен в Генпрокуратуре. Дал подписку о неразглашении

Экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев подтвердил 24.kg, что был вызван на допрос в Генпрокуратуру по делу бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.

Однако Нариман Тюлеев отказался рассказать, какие вопросы задавал ему следователь и на какую тему велся допрос. По его словам, с него взяли подписку о неразглашении в рамках тайны следствия.

Ранее Нариман Тюлеев передал членам специальной депутатской комиссии письмо, в котором подробно рассказал, что Алмазбек Атамбаев взял у него $500 тысяч на свою избирательную кампанию.

Напомним, в минувший четверг, 20 июня, парламент направил заключение спецкомиссии в Генпрокуратуру для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего главы государства. Сегодня ГП КР сообщила, что приступила к рассмотрению заключения.