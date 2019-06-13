Состав комиссии о лишении неприкосновенности Атамбаева определен (список)

Во временную депутатскую комиссию по лишению неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева вошли десять депутатов. Решение принято сегодня на заседании Жогорку Кенеша. За проголосовали 96 депутатов.

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Членами комиссии избраны от фракции СДПК — Евгения Строкова, Омурбек Бакиров, Кожобек Рыспаев и Максатбек Эгембердиев. От фракции «Республика — Ата Журт» — Талант Мамытов, Бактыбек Раймкулов, Жыргалбек Турускулов, от фракции «Онугуу-Прогресс» — Алтынбек Жунус уулу, от фракции «Кыргызстан» — Канат Исаев, Алмазбек Токторов, от фракции «Бир Бол» — Дуйшон Торокулов и от фракции «Ата Мекен» — Каныбек Иманалиев.

Уточняется, что инициативу о создании такой комиссии ранее подписали 50 парламентариев. Ее поддержал профильный комитет. Свои подписи поставили и лидеры всех шести парламентских фракций.

Комиссия должна внести представление в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении Алмазбека Атамбаева уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции.

Для того чтобы лишить бывшего главу государства иммунитета и статуса «экс», необходимо 80 голосов народных избранников.