18:22
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Состав комиссии о лишении неприкосновенности Атамбаева определен (список)

Во временную депутатскую комиссию по лишению неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева вошли десять депутатов. Решение принято сегодня на заседании Жогорку Кенеша. За проголосовали 96 депутатов.

Читайте по теме
Униженные и оскорбленные. Как Жогорку Кенеш весь день сопли жевал
Членами комиссии избраны от фракции СДПК — Евгения Строкова, Омурбек Бакиров, Кожобек Рыспаев и Максатбек Эгембердиев. От фракции «Республика — Ата Журт» — Талант Мамытов, Бактыбек Раймкулов, Жыргалбек Турускулов, от фракции «Онугуу-Прогресс» — Алтынбек Жунус уулу, от фракции «Кыргызстан» — Канат Исаев, Алмазбек Токторов, от фракции «Бир Бол» — Дуйшон Торокулов и от фракции «Ата Мекен» — Каныбек Иманалиев.

Уточняется, что инициативу о создании такой комиссии ранее подписали 50 парламентариев. Ее поддержал профильный комитет. Свои подписи поставили и лидеры всех шести парламентских фракций.

Комиссия должна внести представление в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении Алмазбека Атамбаева уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции.

Для того чтобы лишить бывшего главу государства иммунитета и статуса «экс», необходимо 80 голосов народных избранников.
Ссылка:
просмотров: 2340
Версия для печати
Материалы по теме
Инициативу о лишении Атамбаева неприкосновенности подписали уже 50 депутатов
Глава Конституционной палаты получил дисциплинарное взыскание
Закон, позволяющий лишать экс-президента страны неприкосновенности, подписан
Лишение неприкосновенности. Привлекут ли к ответственности Алмазбека Атамбаева?
Лишение экс-президента неприкосновенности. Как проголосовали депутаты
Парламент принял закон, позволяющий лишать экс-президента неприкосновенности
Депутат: Нельзя законодательно запрещать экс-президенту заниматься политикой
Лишение неприкосновенности экс-президента ставит крест на мирной передаче власти
Будем честными. В парламенте предложили лишать неприкосновенности и депутатов
Неприкосновенность экс-президента. Исхак Масалиев отказался поддержать поправки
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане появился еще один чиновник, который не&nbsp;может сам держать зонт В Кыргызстане появился еще один чиновник, который не может сам держать зонт
Алтынбек Сулайманов: Алмазбек Атамбаев хочет организовать третью революцию Алтынбек Сулайманов: Алмазбек Атамбаев хочет организовать третью революцию
Миллионы из&nbsp;ячеек, скандал в&nbsp;Кара-Балте. 5&nbsp;фактов о&nbsp;новом главе Чуйской области Миллионы из ячеек, скандал в Кара-Балте. 5 фактов о новом главе Чуйской области
Митинги, аресты, блокировки сайтов. Как проходят выборы президента в&nbsp;Казахстане Митинги, аресты, блокировки сайтов. Как проходят выборы президента в Казахстане
Бизнес
В&nbsp;городе&nbsp;Ош официально открыт офис Исламского финансового центра &laquo;Бакай Банка&raquo; В городе Ош официально открыт офис Исламского финансового центра «Бакай Банка»
Алтынбек Намазалиев: Не&nbsp;намерен оправдываться, но&nbsp;готов представить факты Алтынбек Намазалиев: Не намерен оправдываться, но готов представить факты
ОАО &laquo;МАМ&raquo; просит всех пассажиров заблаговременно приезжать в&nbsp;столичный аэропорт ОАО «МАМ» просит всех пассажиров заблаговременно приезжать в столичный аэропорт
В&nbsp;университете &laquo;Манас&raquo; будут готовить специалистов для химической промышленности В университете «Манас» будут готовить специалистов для химической промышленности