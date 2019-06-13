Состав комиссии о лишении неприкосновенности Атамбаева определен (список)

Во временную депутатскую комиссию по лишению неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева вошли десять депутатов. Решение принято сегодня на заседании Жогорку Кенеша. За проголосовали 96 депутатов.
Уточняется, что инициативу о создании такой комиссии ранее подписали 50 парламентариев. Ее поддержал профильный комитет. Свои подписи поставили и лидеры всех шести парламентских фракций.
Комиссия должна внести представление в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении Алмазбека Атамбаева уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции.
Для того чтобы лишить бывшего главу государства иммунитета и статуса «экс», необходимо 80 голосов народных избранников.