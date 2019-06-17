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Власть

Лишение Атамбаева неприкосновенности. Представлены факты узурпации власти

Дело по насильственному захвату власти сфабриковано Алмазбеком Атамбаевым. Члены народного парламента требуют добавить факт их преследования в общий список обвинений в адрес экс-президента КР.

Бекболот Талгарбеков и Бектур Асанов обвинили Алмазбека Атамбаева в узурпации власти.

По их словам, весной 2016 года по личному указанию Алмазбека Атамбаева возбуждены уголовные дела по насильственному захвату власти.

Они передали депутатской комиссии все факты, подтверждающие виновность экс-президента.

Отметим, в Жогорку Кенеше создана специальная депутатская комиссия для лишения неприкосновенности экс-президента.

Комиссия должна внести представление в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении Алмазбека Атамбаева уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции.

Для того чтобы лишить бывшего главу государства иммунитета и статуса «экс», необходимо 80 голосов народных избранников.

 
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