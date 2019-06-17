Лишение Атамбаева неприкосновенности. Представлены факты узурпации власти

Дело по насильственному захвату власти сфабриковано Алмазбеком Атамбаевым. Члены народного парламента требуют добавить факт их преследования в общий список обвинений в адрес экс-президента КР.
Бекболот Талгарбеков и Бектур Асанов обвинили Алмазбека Атамбаева в узурпации власти.
По их словам, весной 2016 года по личному указанию Алмазбека Атамбаева возбуждены уголовные дела по насильственному захвату власти.
Они передали депутатской комиссии все факты, подтверждающие виновность экс-президента.
Отметим, в Жогорку Кенеше создана специальная депутатская комиссия для лишения неприкосновенности экс-президента.
Комиссия должна внести представление в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении Алмазбека Атамбаева уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции.
Для того чтобы лишить бывшего главу государства иммунитета и статуса «экс», необходимо 80 голосов народных избранников.