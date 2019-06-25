Парламент готов к лишению Атамбаева неприкосновенности (проект постановления)

В Сети появился проект постановления Жогорку Кенеша о лишении Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента страны.

В проекте постановления уточняется, что заключение генерального прокурора принимается к сведению. Отдельным пунктом указано о лишении Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента Кыргызской Республики.

Генеральная прокуратура поддержала не все обвинения специальной депутатской комиссии. Надзорный орган исключил из обвинений факты политического гонения.

Ожидается, что в ближайшие дни парламент удовлетворит представление главного надзорного органа о привлечении Алмазбека Атамбаева к уголовной ответственности.

20 июня Жогорку Кенеш направил заключение спецкомиссии в Генпрокуратуру для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего главы государства.