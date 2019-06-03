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Власть

В Кыргызстане ввели запрет на разработку урана

В Кыргызстане ввели запрет на проведение работ на лицензионных площадях, предоставленных для геологического изучения и разработки радиоактивных элементов — урана. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

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Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому до законодательного урегулирования запрещается проведение работ на лицензионных площадях, предоставленных для геологического изучения и разработки радиоактивных элементов — урана.

Запрет не распространяется на деятельность по рекультивации хвостохранилищ и горных отвалов урана.
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