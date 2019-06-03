В Кыргызстане ввели запрет на разработку урана

В Кыргызстане ввели запрет на проведение работ на лицензионных площадях, предоставленных для геологического изучения и разработки радиоактивных элементов — урана. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Читайте по теме Добыча урана в Кыргызстане. Как неприятные подробности выяснили в Жогорку Кенеше

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому до законодательного урегулирования запрещается проведение работ на лицензионных площадях, предоставленных для геологического изучения и разработки радиоактивных элементов — урана.

Запрет не распространяется на деятельность по рекультивации хвостохранилищ и горных отвалов урана.