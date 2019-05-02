Запретить разведку и разработку урана в Кыргызстане поручили кабмину депутаты

Депутаты Жогорку Кенеша поручили правительству запретить поиск, разведку и разработку урановых месторождений на территории Кыргызстана. Решение принято сегодня на заседании парламента.

Напомним, что депутаты заслушивают информацию правительства о мерах по обеспечению радиационной безопасности населения Кыргызстана.

Парламентарии потратили день на изучение вопроса. В итоге приняли к сведению отчет первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова.

Кроме того, они поручили разработать законопроекты, которые запрещают поиск, разведку и разработку всех месторождений урана на территории страны. Исключение только для работ по рекультивации хвостохранилищ. Также правительству предстоит изучить работу всех компаний, которые владеют лицензиями на поиск и разведку урана.

За проект постановления Жогорку Кенеша проголосовали 90 депутатов из 108 прошедших регистрацию.

«Парламент принял политическое решение. Теперь правительство должно его реализовать. Необходимые законопроекты разработают и примут», — заключил торага Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков после голосования.