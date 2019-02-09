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Спорт

Канатбек Маматов возглавил Федерацию футбола Кыргызстана

из интернета
Фото из интернета

Сегодня Федерация футбола Кыргызстана избрала нового президента. Вместо Семетея Султанова этот пост занял Канатбек Маматов. Решение принято сегодня на внеочередной конференции федерации.

Как сообщается на сайте федерации, сначала делегаты конференции приняли отставку действующего президента Федерации футбола Семетея Султанова.

Канатбек Маматов единогласно избран на пост президента ФФКР на четыре года.

Ранее Семетей Султанов заявил о добровольном сложении полномочий президента Федерации футбола Кыргызстана.
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