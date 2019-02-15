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Общество

На конкурсной основе. В мэрии Бишкека произошли кадровые изменения

В столичном муниципалитете произошли кадровые изменения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, на конкурс на замещение вакантных должностей подали заявки около 300 человек, 141 конкурсант прошел компьютерное тестирование. По итогам собеседования распоряжения подписал мэр столицы Азиз Суракматов.

Начальником управления социального развития назначена Аида Рысбаева.

Начальником управления капитального строительства — Уланбек Азыгалиев.

Директором агентства по развитию города стал Медербек Алиев, а его заместителем — Караш Сато Насер.

Начальником санитарно-экологической инспекции назначен Керимбай Чойбеков, а его заместителем — Медербек Амангельдиев.

Директором центра образования Первомайского района стала Алия Абдыкеримова.

Появились новые заместители глав акимов Октябрьского и Первомайского районов — Алтынбек Маматов и Мавлян Аскарбеков.

В муниципалитете отметили, что все кандидаты прошли соответствующий конкурс в Государственной кадровой службе КР и собеседование.

Напомним, сегодня стало известно, что вице-мэр Асель Куламбаева написала заявление по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности вице-мэра будет руководитель аппарата мэрии столицы Балбак Тулобаев.
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