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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 4-8 февраля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Омурбек Суваналиев назначен заместителем секретаря Совета безопасности.

Фото из интернета. Новый заместитель секретаря Совета безопасности Кыргызстана

Омурбек Суваналиев родился 31 июля 1960 года в Таласе. Окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР, юрист-правовед.

Был начальником ОВД Пржевальска, УВД Иссык-Кульского района и Чолпон-Аты.

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1994–1995 — начальник оперативно-следственного управления Налоговой полиции при правительстве КР;
1995–1997 — депутат Законодательного собрания Жогорку Кенеша;
1997–1998 — начальник Управления Министерства национальной безопасности по Ошской области;
2003 — сотрудник аппарата омбудсмена КР, начальник УВД Нарынской области;
2005 — начальник УВД Бишкека, заместитель министра внутренних дел КР;
2007 — заведующий отделом обороны безопасности администрации президента;
2008–2010 — губернатор Нарынской области;
апрель 2011 — начальник УВД Ошской области.

В 2011 году участвовал в президентских выборах.

Мелис Турганбаев назначен председателем Государственной службы исполнения наказаний.

пресс-службы президента КР
Фото пресс-службы президента КР. Мелис Турганбаев

Накануне его уже представили личному составу.

С июля 2016 года ГСИН возглавлял Таалайбек Жапаров.

Мелис Турганбаев родился 19 февраля 1962 года в городе Фрунзе. Окончил Кыргызский государственный университет по специальности «экономист», Высшие курсы МВД СССР в Ленинграде.

Трудовую деятельность начал в 1986 году оперуполномоченным УУР МВД Киргизской ССР.

В 2008 году назначен первым заместителем министра внутренних дел; в 2014–2016 — министр внутренних дел КР.

Султан Мамасадыков назначен первым зампредседателя Государственной таможенной службы.

Пришел вместо Шамиля Бердалиева.

Султан Мамасадыков родился 4 января 1969 года в селе Ири-Суу Ошской области.

В таможенных органах работает с 1992 года. Ранее занимал должность начальника управления таможенных платежей Государственной таможенной службы.

Полковник таможенной службы.

Брат кандидата на пост заместителя председателя ГКНБ — Рустама Мамасадыкова.

Суйунтбек Аликеев и Азизбек Ороков освобождены от должности зампредседателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования.

Кроме того, Мухаммедкалый Абылгазиев объявил выговор председателю государственного комитета Эмилю Осмонбетову.

Ранее президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на заседании Совета безопасности раскритиковал руководство ведомства.

Суйунтбек Аликеев проработал с сентября 2017 года, Азизбек Ороков — с ноября 2018-го.

В Министерстве внутренних дел Кыргызстана произошли кадровые перестановки.

Кадровые перестановки связаны с совершенствованием системы управления, направлены на повышение эффективности деятельности органов внутренних дел и формирование качественно кадрового состава.

Кашкар Джунушалиев подписал приказы, согласно которым:

  • начальником главного штаба МВД стал Сталбек Куренкеев;
  • начальником управления государственной защиты свидетелей (УГЗС) МВД — Сталбек Рахманов;
  • главой столичного ГУВД назначили Каната Джумагазиева.

Кошой Исалиев назначен заместителем главы Нацстаткома.

Он пришел вместо Люксины Текеевой, ушедшей по собственному желанию. В Нацстаткоме она работала с 1992 года.

Ранее он руководил Бишкекским городским управлением государственной статистики.

Аида Акматова назначена художественным руководителем Кыргызского государственного цирка имени А.Изибаева.

Несколько месяцев вокруг Кыргызского государственного цирка имени А.Изибаева нешуточный скандал

В конце января директором Кыргызского государственного цирка имени А.Изибаева стал бывший заместитель министра культуры, информации и туризма Фархад Бекманбетов. Артисты хотели видеть на этой должности гимнастку Аиду Акматову. 

Аида Акматова родилась 1986 году. Окончила Кыргызскую государственную юридическую академию и Кыргызский государственный университет культуры и искусств имени Б.Бейшеналиевой.

О кадровых перестановках с 28 января по 1 февраля читайте здесь.
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