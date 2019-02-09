Кыргызстан: кадровые перестановки за 4-8 февраля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.
Омурбек Суваналиев назначен заместителем секретаря Совета безопасности.
Омурбек Суваналиев родился 31 июля 1960 года в Таласе. Окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР, юрист-правовед.
Был начальником ОВД Пржевальска, УВД Иссык-Кульского района и Чолпон-Аты.
1995–1997 — депутат Законодательного собрания Жогорку Кенеша;
1997–1998 — начальник Управления Министерства национальной безопасности по Ошской области;
2003 — сотрудник аппарата омбудсмена КР, начальник УВД Нарынской области;
2005 — начальник УВД Бишкека, заместитель министра внутренних дел КР;
2007 — заведующий отделом обороны безопасности администрации президента;
2008–2010 — губернатор Нарынской области;
апрель 2011 — начальник УВД Ошской области.
В 2011 году участвовал в президентских выборах.
Мелис Турганбаев назначен председателем Государственной службы исполнения наказаний.
Накануне его уже представили личному составу.
С июля 2016 года ГСИН возглавлял Таалайбек Жапаров.
Мелис Турганбаев родился 19 февраля 1962 года в городе Фрунзе. Окончил Кыргызский государственный университет по специальности «экономист», Высшие курсы МВД СССР в Ленинграде.
Трудовую деятельность начал в 1986 году оперуполномоченным УУР МВД Киргизской ССР.
В 2008 году назначен первым заместителем министра внутренних дел; в 2014–2016 — министр внутренних дел КР.
Султан Мамасадыков назначен первым зампредседателя Государственной таможенной службы.
Пришел вместо Шамиля Бердалиева.
Султан Мамасадыков родился 4 января 1969 года в селе Ири-Суу Ошской области.
В таможенных органах работает с 1992 года. Ранее занимал должность начальника управления таможенных платежей Государственной таможенной службы.
Полковник таможенной службы.
Брат кандидата на пост заместителя председателя ГКНБ — Рустама Мамасадыкова.
Суйунтбек Аликеев и Азизбек Ороков освобождены от должности зампредседателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования.
Кроме того, Мухаммедкалый Абылгазиев объявил выговор председателю государственного комитета Эмилю Осмонбетову.
Ранее президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на заседании Совета безопасности раскритиковал руководство ведомства.
Суйунтбек Аликеев проработал с сентября 2017 года, Азизбек Ороков — с ноября 2018-го.
В Министерстве внутренних дел Кыргызстана произошли кадровые перестановки.
Кадровые перестановки связаны с совершенствованием системы управления, направлены на повышение эффективности деятельности органов внутренних дел и формирование качественно кадрового состава.
Кашкар Джунушалиев подписал приказы, согласно которым:
- начальником главного штаба МВД стал Сталбек Куренкеев;
- начальником управления государственной защиты свидетелей (УГЗС) МВД — Сталбек Рахманов;
- главой столичного ГУВД назначили Каната Джумагазиева.
Кошой Исалиев назначен заместителем главы Нацстаткома.
Он пришел вместо Люксины Текеевой, ушедшей по собственному желанию. В Нацстаткоме она работала с 1992 года.
Ранее он руководил Бишкекским городским управлением государственной статистики.
Аида Акматова назначена художественным руководителем Кыргызского государственного цирка имени А.Изибаева.
Несколько месяцев вокруг Кыргызского государственного цирка имени А.Изибаева нешуточный скандал.
В конце января директором Кыргызского государственного цирка имени А.Изибаева стал бывший заместитель министра культуры, информации и туризма Фархад Бекманбетов. Артисты хотели видеть на этой должности гимнастку Аиду Акматову.
Аида Акматова родилась 1986 году. Окончила Кыргызскую государственную юридическую академию и Кыргызский государственный университет культуры и искусств имени Б.Бейшеналиевой.
О кадровых перестановках с 28 января по 1 февраля читайте здесь.