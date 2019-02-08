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Общество
Сюжет: Скандалы с двойным гражданством (43)

Коргонбай уулу Жусупбек лишился мандата депутата БГК. Решение суда

Коргонбай уулу Жусупбек больше не депутат Бишкекского городского кенеша. Верховный суд отменил решение Межрайонного суда, оставив, таким образом, в силе постановление Бишкекской ТИК и ЦИК. Об этом 24.kg сообщили в Центризбиркоме. 

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По данным ведомства, 26 декабря 2018 года ЦИК утвердил решение ТИК и Коргонбай уулу Жусупбек лишился мандата в связи с тем, что человек, имеющий гражданство иного государства, не может быть избранным в депутаты местных кенешей. 

Коргонбай уулу Жусупбек обратился в суд с заявлением о признании незаконными постановления ЦИК и решения Бишкекской ТИК. Межрайонный суд удовлетворил его заявление, установив, что при вынесении решения ЦИК использовал копию нелегитимного письма Министерства юстиции России.

ЦИК и ТИК Бишкека подали кассационную жалобу. Верховный суд кассацию удовлетворил. 
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