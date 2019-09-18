Молодость против опыта. Как проходил чемпионат Кыргызстана по кикбоксингу

В Бишкеке 16-17 сентября прошел долгожданный чемпионат Кыргызстана по кикбоксингу (в разделе «лоу-кик»). На ринг вышла элита этого единоборства. На кону были путевки на чемпионаты мира, страсти кипели нешуточные.

В турнире участвовали спортсмены из всех регионов КР. От обилия звезд слепило глаза. Тут и чемпионы мира, и многократные чемпионы Азии, и успешные бойцы-профессионалы. Многие поединки проходили в равной борьбе; судьям было тяжело отдать кому-то предпочтение, и некоторые их решения вызывали споры. В нескольких финалах молодые бойцы ничем не уступили опытным.

Женщины бились в трех категориях. В весе до 52 кг чемпионкой стала Бактыгуль Абдисаламова, до 60 кг — Назми Асанкожоева. Наиболее упорным получился финал в весе свыше 75 кг, в котором Алина Камалова одолела Айтурган Торогельдиеву.

«Это был мой четвертый турнир в сезоне. На трех из них встречалась с Айтурган Торогельдиевой. Мы с ней уже хорошо знакомы, готовимся друг на друга, и драться непросто, — призналась 24.kg 19-летняя Алина Камалова. — Все лето я не отдыхала — работала над «физикой», качалась, ездила на сборы, продумывала тактику. Теперь буду готовиться к своему первому чемпионату мира».

Среди мужчин разыгрывалось 12 комплектов наград. В категории до 51 кг победил Азиз Бийхуров, до 60 кг — Чынгыз Бегматов, до 63,5 кг — Вохил Ахмедов.

В финале в весе до 54 кг второй год подряд схлестнулись именитый Уланбек Касымбеков и амбициозный Муса Паншаров. Лучшим вновь стал Касымбеков, хотя соперник заставил его здорово попотеть.

Уланбек Касымбеков в восьмой раз стал чемпионом страны. «В этом году в финале было труднее, чем в прошлом. Я готовился к чемпионату лишь пять дней. Перед этим месяц работал в Москве, — сказал он 24.kg. — В 2015-м я стал чемпионом мира. Если поеду в этом году, вновь выиграю».

В весе до 57 кг намечался поединок, достойный финала ЧМ, — Авазбек Аманбеков против Шерзода Кабутова. Но последний в полуфинале травмировал руку, и золото первому досталось без боя.

В категории до 67 кг чемпионство оспаривали Аброр Хакимов и Рустам Ибрагимов. В первом раунде они атаковали осторожно, а в последующие два обрушили друг на друга серию мощных ударов. Судьи решили, что Хакимов действовал эффективнее.

Аброр Хакимов в свое время серьезно занимался таэквондо ITF, побеждал на чемпионате мира.

«Теперь хочу добиться этого в кикбоксинге. Занимаюсь им с 2016-го. В прошлом году стал чемпионом Азии. В полуфинале нынешнего турнира повредил ногу, и было больно атаковать ею в решающем поединке. Плюс мне противостоял опытный боец. Хоть я и победил, считаю, что Рустам сильнее», — заявил он 24.kg.

В весе до 71 кг высшую ступень пьедестала почета занял Азиз Ахметов, до 75 кг — Бекжан уулу Адилет, до 81 кг — Сергей Дубов, до 86 кг — Ринат Исхаков, до 91 кг — Каныбек уулу Чынгыз. Самым быстрым получился финал в весе свыше 91 кг — Куан Абдыраимов нейтрализовал соперника за минуту.

Фото 24.kg. Эпизод финала в весе свыше 91 кг

Наставник сборной КР Тахир Марасулов сообщил 24.kg, что у его подопечных впереди два чемпионата мира. В октябре в Боснии и Герцеговине пройдет ЧМ в разделах «лоу-кик» и «К-1», в ноябре в Турции — ЧМ в разделе «фулл-контакт». «В сборной около 35 бойцов. Первые номера поедут в Боснию, вторые — в Турцию, — сказал он. — Весной мы провели в Джалал-Абаде чемпионат Центральной Азии среди молодежи. Делаем акцент на нее, чтобы потом было кем сменить действующих лидеров. На нынешнем чемпионате молодежь порадовала. А вот некоторым «старичкам» чего-то не хватало. Будет над чем поработать на ближайших сборах».