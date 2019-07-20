Тренер Тахир Марасулов: Наших кикбоксеров до сих пор боятся во многих странах

Тахир Марасулов — один из самых успешных тренеров Кыргызстана: за 2,5 года национальная сборная по кикбоксингу под его руководством выиграла более 100 медалей. Что предшествовало его тренерскому взлету, как он освоился на нынешнем посту и чего требует от подопечных, 38-летний наставник рассказал 24.kg.

Равнение на чемпионов

— Как попали в кикбоксинг?

— В конце 1990-х годов Жанбулат Амантаев, Мирбек Суюнбаев, Али Порсуков, Ануар Ибраев и Шабан Шадманов из клуба «Гермес Профи» были на пике славы. Я жил в Джалал-Абаде, смотрел их бои по телевизору и обещал себе попасть к ним в команду.

Поступил в вуз и после второго курса перевелся в Бишкек. Помню, пришел на матчевую встречу Кыргызстан — Великобритания памяти Анары Воиновой и увидел вышеупомянутых спортсменов вживую. Они, конечно, победили. Полный зал и неповторимая аура произвели на меня большое впечатление. Тогда окончательно понял, что кикбоксинг — это мое. После турнира познакомился с Александром Воиновым. Он поручил меня тренеру Сатыбеку Исакееву, а через 1,5 года пригласил в сборную.

Фото Тахира Марасулова. Тахир Марасулов на раннем этапе карьеры

— Так скоро?

— Перед кикбоксингом я занимался таэквондо ITF, получил черный пояс. А начинал с карате. Моим первым тренером был отец. Он привил мне любовь к спорту.

— В сборной вас приняли радушно?

— Была жесткая, но здоровая конкуренция. За уши никого не вытягивали. Поэтому был рост. Мне было на кого равняться. Прошел огонь, воду и медные трубы. Могу по личному опыту написать книгу «Как закалялась сталь».

Мы дрались с максимальной самоотдачей, и о нашей команде говорил весь мир. Соперники после жеребьевки хватались за голову: «Ох, я на киргиза попал». Знали, что придется несладко.

Фото Тахира Марасулова. Тахир Марасулов (второй слева в верхнем ряду) в составе сборной КР. Начало 2000-х

Финты, фолы и ссадины

— Какое событие больше всего повлияло на вас как спортсмена?

— Поражение в полуфинале чемпионата Азии — 2003. Мне противостоял двукратный чемпион мира из Казахстана. Все им восхищались, однако я его не боялся, и со мной его финты не проходили. Но победу все равно отдали ему.

После возвращения с ЧА сборникам полагался отдых. Я испытывал сильную спортивную злость и мечтал взять реванш. Приехал на тренировочную базу и стал заниматься в одиночку. Тренеры потом ставили меня в пример звездным бойцам. Как ни парадоксально, то поражение стало для меня ступенькой вверх в карьере.

Фото Тахира Марасулова. Тахир Марасулов (справа) на раннем этапе карьеры

— В том же году вы были в шаге от победы на чемпионате мира. Могли взять золото?

— Конечно. Хотя уже в четвертьфинале мог вылететь. Соперником был чемпион мира и Европы из Украины. Я старался изо всех сил, однако был уверен, что проиграю. Ведь украинец бился на родном ринге. Но победу отдали мне. В полуфинале одолел чемпиона мира среди профессионалов из Сербии, а в финале проиграл бойцу из Беларуси. Судья меня «слил»: мешал атаковать и фиксировал несуществовавшие фолы.

В 2017-м встретил тренера того белоруса. Он рассказал, что на том ЧМ в одной из весовых категорий его земляка засудили, отдав победу украинцу. Надо было вернуть долг пострадавшим, и это сделали за мой счет. «Ты выиграл тот бой», — признал тренер. У меня камень с души упал — все эти годы был уверен в своей победе.

— Вы завершили карьеру в 2005 году, хотя могли еще долго биться...

— С энтузиазмом готовился к чемпионату мира, однако поехать не смог — государство не выделило денег. Обиделся и вскоре покинул КР.

Около 10 лет жил и работал в Москве и Одессе. О спорте не забывал. Европейцам было интересно драться с представителем азиатской школы кикбоксинга, и как спарринг-партнер я был нарасхват. Постоянно возвращался домой с ссадинами и рассечениями, но на следующий день снова шел в зал. Когда говорил, что занимался в «Гермес Профи», передо мной открывались все двери.

Молодой да ранний

— Почему решили стать тренером?

— Всегда хотел делиться опытом. Не мог спокойно смотреть, если рядом кто-то неправильно тренировался.

В Москве устроился в один из залов. Бывало, держал лапу 50 раундов в день. Другой бы, наверное, не выдержал, но я получал большое удовольствие. Ездил в Таиланд перенимать опыт у тамошних наставников. Посещал нидерландский клуб и постигал тонкости европейской школы. Накопил солидный багаж знаний.

Многие ребята в зале занимались для себя. А мне всегда хотелось работать с профессионалами. В 2013-м познакомился с Дастаном Шаршеевым . Другие наставники не могли найти с ним общий язык, а я смог. Тренировал его два года, пока не вернулся в Кыргызстан.

— Сразу нашли работу?

— Почти. Узнав итоги чемпионата страны, расстроился: ни в одной весовой категории в финале не было джалалабадцев. Хотя традиции кикбоксинга у нас в городе славные. Поговорил с тренером Алишером Акимбаевым, и он предложил помочь ему подготовить команду к спартакиаде по неолимпийским видам спорта.

Ребята жадно поглощали знания, которыми я делился, и были в восторге от тренировок. «Никогда такого не видели. Наконец-то почувствовали, что такое настоящие нагрузки», — говорили они. На спартакиаде наша команда заняла второе место после столичной.

Фото Тахира Марасулова. Тахир Марасулов (справа) на спартакиаде по неолимпийским видам спорта – 2016

Вскоре пришел к Александру Воинову за документами на право самостоятельно тренировать в Джалал-Абаде. Он вместо этого предложил мне поработать старшим тренером сборной (по разделу «К-1»). Я согласился. Некоторым наставникам это не понравилось: трудились в своих клубах по 15-20 лет, а должность в сборной получил молодой парень. Однако они не знали о моих амбициях.

— Например, о каких?

— Вернуть сборной былое имя.

Первой задачей была подготовка к чемпионату Азии. За поддержкой в этом деле я обратился к своему собрату Алену Офойо. Мы хорошо потрудились: на ЧА сборная взяла девять медалей, включая четыре золота, и заняла первое общекомандное место.

Фото Тахира Марасулова. Тахир Марасулов (второй слева) в составе сборной Кыргызстана на чемпионате Азии – 2016

На чемпионате Азии — 2017 сборная выиграла 31 медаль. После этого Александр Хусаинович передал мне пост главного тренера.

— Быстро наладили контакт с подопечными?

— К каждому нужно было найти подход. С некоторыми я в свое время занимался бок о бок, и они привыкли воспринимать меня как равного. Другие не подпускали к себе, уповая на то, что у них классный личный тренер. По сей день доказываю, чего стою как специалист. Постоянно учусь чему-то новому.

— Однажды вы сказали мне, что Александр Воинов — ходячая энциклопедия. Он помогает вам в сборной?

— Он отличный мотиватор. После его слов начинаешь верить в себя, и все получается. Не каждый тренер так может. Отношусь к нему с уважением и любовью. Говорю ему свои идеи, а он мне свои. Дополняем друг друга и находим золотую середину.

Фото Тахира Марасулова. Тахир Марасулов (слева) и Александр Воинов

Победный образ жизни

— Вы строгий наставник?

— Стараюсь быть таким, каким был на рубеже веков Александр Хусаинович. Никому поблажек не делаю. Главное — дисциплина. Будет она, будет и результат. С теми, кто ее нарушает и не выполняет задачи, расстаюсь. На былые регалии не смотрю.

Требую от подопечных вести здоровый образ жизни. Если что-то употребляешь, то ты не профессионал.

— Какой свой тренерский успех цените больше всего?

— Их несколько. Это и триумф на ЧА-2016, и шесть медалей на Азиатских играх — 2017, и, конечно, 58 наград на прошлогоднем чемпионате Азии.

ЧА-2018 проходил в Чолпон-Ате. Александр Воинов как президент федерации поставил мне задачу — занять первое общекомандное место в разделе «лоу-кик». Я ее выполнил. Забрал также первые места в разделах «фулл-контакт» и «К-1». На ринге нам не было равных! В некоторых разделах борьба шла на татами. Там дал выступить третьим-четвертым номерам сборной. Для них это была редкая возможность показать себя на турнире такого уровня. Многие молодые ребята проявили характер и доказали, что у нашего кикбоксинга есть будущее.

Фото Тахира Марасулова. Тахир Марасулов (слева в нижнем ряду) и часть сборной Кыргызстана на чемпионате Азии – 2018

В прошлом году воссоединился с Дастаном Шаршеевым. Он год не выступал и хотел закончить карьеру. Я сказал: «Ты еще молод и должен быть на пике. На тебя смотрит молодежь, возвращайся и подай пример». Он прислушался и возобновил тренировки. Стал чемпионом Центральной Азии, выиграл бой по ММА.

В начале 2019-го мы с партнером открыли промоутерскую компанию K-1 Pro Max. В главном бою ее дебютного турнира на кону был пояс чемпиона мира. Первым претендентом стал Дастан, давно не бившийся дома. Второго мы искали в Москве и Чечне, но бойцы отказывались, зная, что Шаршеев попортит им кровь. Согласился только Алексей Додонов из Санкт-Петербурга. Как нам потом сказали, он рассчитывал вымотать Дастана и победить в пятом раунде. Однако Шаршеев нокаутировал его во втором. Это мой первый подопечный, ставший чемпионом мира.

Когда не занят в сборной, работаю в родном клубе «Гермес Профи». Тренирую многих известных и перспективных кикбоксеров. Помогаю бойцам ММА Бусурманкулу Абдибаит уулу, Мыктыбеку Мамасалиеву, Барчынай Узгенбаевой и боксеру-профессионалу из Казахстана Аскату Жантурсынову.

— Будете еще проводить профессиональные турниры?

— Да. Соперники у наших бойцов будут еще круче. Если драться, то с сильными. Если проигрывать, то сильнейшим. Иначе не будет развития.

Хочу, чтобы наши кикбоксеры хорошо зарабатывали. Договариваться о боях с иностранными промоутерами им непросто. Те знают об их силе и не хотят, чтобы их спортсменов побили. Вот почему важно устраивать профессиональные турниры в КР.

Фото Тахира Марасулова. Тахир Марасулов (слева) после дебютного турнира K-1 Pro Max

Желания и возможности

— О чем мечтаете?

— Победить в командном зачете любительского чемпионата мира.

— В этом году будет возможность?

— Осенью два ЧМ: в Боснии и Герцеговине — в разделах «К-1» и «лоу-кик», в Турции — в разделе «фулл-контакт». Недавно съездили за свой счет на Иссык-Куль на первый этап сборов.

Фото Тахира Марасулова. Тахир Марасулов (четвертый справа в верхнем ряду) и часть сборной Кыргызстана на сборах

В Европе любительские турниры проводят каждый месяц и уровень кикбоксеров стремительно растет. А у нас соревнований мало. Ребятам сложно находить деньги на зарубежные поездки (в начале 2000-х такой проблемы, кстати, не было). Поэтому обещать победы на ЧМ не могу. Сделаем все, что можем. Будем биться не на жизнь, а на смерть.

Дорогу молодым

— Как отдыхаете?

— Читаю религиозную литературу и повышаю свою духовность. Увлекаюсь страйкболом, катаюсь на велосипеде, хожу в кино.

Люблю проводить время с семьей. Два моих брата занимаются джиу-джитсу. Младший Далер — один из трех обладателей коричневого пояса в Кыргызстане. Средний Заир — чемпион мира, а его шестилетний сын Умар — двукратный чемпион мира.

— Вы в хорошей физической форме. Тренируетесь?

— Постоянно.

— Есть желание вернуться на ринг?

— Хотел выступить на ЧА-2016, но уступил дорогу молодым. Возможно, при удобном случае вернусь.