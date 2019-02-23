Универсальный боец. Как парень из Джалал-Абада стал звездой кикбоксинга и ММА

Чынгыз Бегматов — один из самых одаренных молодых бойцов Кыргызстана. В ринге отдает всего себя, действует напористо, и его схватки часто украшают турниры. В 2018-м он добился редкого достижения, став чемпионом Азии по двум видам спорта. Скоро проведет профессиональный бой на «Турнире сильнейших» по кикбоксингу. О подготовке к нему и ярких моментах своей карьеры спортсмен рассказал 24.kg.

Наш герой родился в 1998-м в Джалал-Абаде. Он трехкратный чемпион КР, трехкратный чемпион Азии, серебряный призер Кубка мира и мастер спорта международного класса по кикбоксингу, чемпион КР и Азии по ММА. Тренируется в клубе «Восток».

Свой среди лучших

— Давно готовитесь к «Турниру сильнейших»?

— С конца января. Две недели занимался в Джалал-Абаде под руководством своего тренера Алишера Акимбаева и при поддержке бойца Таласбека Нуралиева. Затем приехал в Бишкек готовиться в клубе «Гермес Профи». Здесь у меня много спарринг-партнеров: например, чемпион мира по тайскому боксу Данияр Кашкараев и призер ЧА Шухрат Абдыраимов.

Фото из архива Чынгыза Бегматова. Чынгыз Бегматов (слева) на пути к золотой медали чемпионата Азии – 2017 по кикбоксингу

— С кем будете драться на турнире?

— С мощным узбекистанцем Шохрузом Сайфуллаевым. Его главное достижение — золото на молодежном ЧМ по муай тай. Среди профессионалов он провел четыре боя и одержал три победы.

В моем активе две победы в двух профессиональных поединках. Не сомневаюсь, что бой с Сайфуллаевым будет жарким и зрелищным и я добавлю в свой послужной список еще один выигрыш.

На турнире пройдут 10 боев с участием лучших кикбоксеров КР — чемпионов мира и Азии. Все мы очень нуждаемся в поддержке болельщиков.

Невозможное

— Чем вас привлек кикбоксинг?

— Им занимался мой родственник. Когда мне было семь лет, он пригласил на тренировку. Это была любовь с первого взгляда!

— Финал Кубка мира — 2017. За пять часов до взвешивания я вместо допустимых 57 килограммов весил 62. Нужно было сделать почти невозможное — срочно согнать лишние килограммы. Использовал для этого специальный костюм и справился. Правда, на ринге потом пришлось нелегко, и я уступил в упорной борьбе.

Фото из архива Чынгыза Бегматова. Чынгыз Бегматов (слева) на Кубке мира – 2017 по кикбоксингу

— Чемпионат Азии — 2018. Он проходил в Чолпон-Ате, атмосфера была незабываемой. За моим выступлением наблюдали мои знакомые и друзья. Кто не смог приехать, смотрел прямой эфир, и я чувствовал их поддержку. В финале техническим нокаутом победил таджикистанца. Дважды выигрывал чемпионат Азии в других странах, но таких ощущений, как на родине, не испытывал нигде. Словами не описать!

Незадолго до того я участвовал в чемпионате КР по ММА и сломал большой палец левой руки. В Чолпон-Ату приехал в гипсе. Выходя на ринг, его снимал, а после боя надевал обратно.

Большая семья

— Бывали еще серьезные травмы?

— Что в боях, что на тренировках у нас обычно настоящая рубка, и редко удается обойтись без повреждений. Но в основном они легкие. Терпеть можно.

— Есть принципиальные соперники?

— Нет. Но есть кикбоксеры, с которыми было интересно драться. Могу выделить Рустама Ибрагимова, Авазбека Аманбекова и Уланбека Касымбекова. Это все наши титулованные бойцы. Из зарубежных никто меня так, как они, не впечатлил.

— С кем-то из кикбоксеров дружите?

— Со всеми, включая конкурентов. Только на ринге соперничаем, а в жизни мы одна большая семья.

— Мало кто в КР может сравниться с кикбоксерами по числу побед. В чем секрет?

— С одной стороны, в уровне тренеров и их желании воспитать учеников конкурентоспособными. С другой, в бойцах, привыкших готовиться к турнирам добросовестно.

К примеру, сейчас тренируюсь пять дней в неделю по два раза — утром и вечером. Работаю на тренажерах, занимаюсь кроссфитом, отрабатываю удары. По пятницам — спарринги, по субботам — кросс. Выкладываюсь на 100 процентов. Только так можно рассчитывать на успех в предстоящем бою.

Стиль и тактика

— Когда дебютировали в смешанных единоборствах?

— На том турнире, где сломал палец. Победа на нем позволила мне попасть в сборную и съездить в Китай на чемпионат Азии среди любителей. О нем тоже приятно вспомнить: мне удалось стать лучшим в своей категории.

ММА интересуют давно. Слежу за карьерой Хабиба Нурмагомедова. Нравятся его стиль и тактика. Уважаю его как человека.

— Есть мысль провести бой среди профи по ММА?

— Недавно в Джалал-Абаде прошли соревнования JFC Young Force 4. В программе были 16 боев. В главном из них я досрочно победил узбекистанца. Это был мой профессиональный дебют в ММА. Он стал хорошей подготовкой к «Турниру сильнейших».

Паши, пока молодой

— Должно быть, трудно переключаться с одного единоборства на другое.

— Время летит. Пока молодой, надо пахать и пользоваться любым хорошим шансом заявить о себе.

В профессиональном кикбоксинге хочу выступать на турнирах организации Glory. А в ММА, как и любой боец, — в UFC.

— Еще какими-то единоборствами увлекаетесь?

— Боевым самбо. Меня пристрастил к нему друг-самбист, однажды пригласивший на тренировку. Понравилось, что в нем можно делать и броски, и удары. В 2018-м на турнире памяти Виталия Гордеева выиграл пять боев из шести и взял бронзу. Хотел побороться там и в этом году, но дата проведения совпала с турниром JFC.

Фото из архива Чынгыза Бегматова. Чынгыз Бегматов (справа) на турнире по боевому самбо памяти Виталия Гордеева, 2018 год

— Какой вид спорта вам нравится больше?

— Кикбоксинг. Начинал с него и по сей день уделяю ему основное внимание.

Фото из архива Чынгыза Бегматова. Чынгыз Бегматов (второй слева) на чемпионате Азии – 2018 по кикбоксингу

Ни дня без боя?

— Где еще выступите в 2019-м?

— Во-первых, на очередном чемпионате страны по кикбоксингу. Нужно победить, застолбить за собой место в сборной и поехать на ЧМ.

— Раньше туда ездили?

— Один раз, причем на молодежный. Занял третье место. Среди взрослых должен был участвовать дважды, но не хватало денег на дорогу. Обычно государство помогает мастерам спорта международного класса с поездками на ЧМ, однако мне по непонятной причине отказывает. Бывает, чтобы поехать на зарубежный турнир, сам ищу спонсоров. Есть и другие нужды, но я не хочу жаловаться. Надеюсь, отношение государства изменится. Не только ко мне, но и ко многим перспективным спортсменам, которым не хватает поддержки.

Кроме того, выступлю на чемпионате КР по боевому самбо. На этот вид у меня тоже большие планы: хочу стать чемпионом мира и Азии.

Буду развивать карьеру бойца — профессионала ММА.

Как вы уже, наверное, поняли, я очень люблю драться!

— Приходилось драться вне ринга?

— Нет. По характеру я спокойный и первым в драку не лезу. Другие не провоцируют.

Главное в жизни

— До скольки лет хотите выступать на турнирах?

— До 28. Потом, возможно, буду работать по профессии. Сейчас учусь на третьем курсе юридического факультета.

— Учитесь хорошо?

— Да. Иногда, правда, тяжело совмещать спорт и учебу, но преподаватели и однокурсники выручают. Знают о моих победах.

— Как к вашим достижениям относятся родители?

— Гордятся и поддерживают меня морально, как никто другой. Часто, когда готовлюсь к турниру, мы всей семьей садимся на диету: исключаем из рациона мучное и переходим на каши.

— Чем занимаетесь на досуге?

— Играю с друзьями в футбол — люблю забивать голы.

Читаю религиозную литературу. Это помогает мне в спорте. Вера — самое главное в жизни. Без нее ничего не получится.