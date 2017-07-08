Кикбоксер Уланбек Касымбеков: Вылечу глаза и еще много раз порадую болельщиков!

Уланбек Касымбеков — один из лучших бойцов Кыргызстана последних пяти лет. Нынешний сезон мог стать для него самым успешным в карьере, но он травмировал глаз, перенес две операции и приостановил выступления. О том, что привело к травме, как идет восстановление и когда фанаты вновь увидят его на ринге, спортсмен рассказал ИА «24.kg».

Касымбеков родился в 1990 году в Джалал-Абаде. В его активе «бронза» Азиатских игр-2013 и чемпионата мира-2013, «золото» Кубка мира (2012, 2014), чемпионата Азии (2012, 2015) и чемпионата мира-2015.

Нет худа без добра

— В кикбоксинге вы себя показали в 2010-х. Чем занимались до того?

— В юности увлекался карате и вольной борьбой. Однажды на чемпионате КР среди молодежи по борьбе победил представителя РУОРа. После турнира его товарищи толпой на меня напали. Я дал им хороший отпор, но на ковер потом уже не возвращался.

Друг считал, что я могу добиться успеха в боях без правил, и в 2009-м привел меня в столичный спортклуб «Алыш». Там я познакомился со своим нынешним тренером Алтаем Омурбаевым. Он научил меня кикбоксингу, и я нашел себя.

Выступал не только на любительской арене — провел три боя среди профессионалов. Выиграл все, из них два нокаутом. Также за моими плечами три боя в профессиональном боксе.

— А как же бои без правил?

— В 2016-м в родном Джалал-Абаде провел профессиональный бой по смешанным единоборствам под эгидой Nomad Fights и добился победы. В ближайшее время выступать в ММА не планирую.

— У вас есть кумир?

— Нет. Но нравится, как дерется филиппинский боксер Мэнни Пакьяо. Симпатичны его скорость, характер и поведение.

Поворот судьбы

— Когда повредили глаз?

— Точно сказать не могу. Но причину знаю. Истязал себя физическими нагрузками, и это привело к ухудшению зрения. Почти жил в спортзале! Тренировки включали физподготовку, занятия на быстроту, кроссфит, спарринги… Наставник велел отдохнуть, но я не слушал и не мог вовремя остановиться.

После одной из тренировок заметил перед правым глазом какие-то помехи. Они то появлялись, то исчезали. Подумал, это из-за того, что получал по голове, и стал лечить ее. Но ничего не изменилось.

На март намечался чемпионат КР. Готовясь к нему, вновь нагрузил себя по полной программе, и… ослеп на правый глаз. Тем не менее на чемпионате дошел до финала. Золотую медаль отдали сопернику, но я считаю, что заслужил ее больше. Выступлением доволен — хотел продышаться и сделал это. Если с одним глазом так здорово бился, то что было бы с двумя?!

После чемпионата побывал у многих офтальмологов и выяснил, что в КР людей с моим недугом не оперируют. В одной из клиник посоветовали ехать в Алматы. На операцию требовалось более $1 тысячи. Часть суммы взял из личных сбережений; помогли близкие и друзья.

Первое время после операции казалось, что все благополучно. Однако в начале лета болезнь вернулась, и я вновь поехал в Алматы. Специалисты сказали срочно лететь в Москву. Нужно было сделать операцию в течение недели, иначе мог навсегда ослепнуть на правый глаз.

На эту операцию требовалось $3,5 тысячи (плюс траты на лекарства и реабилитацию). Деньги, в общем-то, небольшие, но времени на их поиски почти не было. Сделал все возможное, чтобы найти их.

— В Госагентство спорта обращались?

— Обращался в Федерацию кикбоксинга, но там сказали, что не могут помочь. После этого желание просить деньги в том же госагентстве пропало.

— Информация о сборе средств на операцию публиковалась в соцсетях и некоторых СМИ. Затем прошла новость, что большую часть денег выделил Камчы Кольбаев.

— Позвонили его ребята и спросили, сколько нужно. Вскоре привезли деньги.

В московской клинике сказали, что с глазом у меня все нормально, и операция не нужна. Вначале обрадовался, но потом засомневался и показался другим врачам. Обошел три-четыре места, прежде чем попал в руки к настоящим профессионалам. Они меня тщательно осмотрели, и оказалось, у левого глаза такой же недуг, как у правого, только на начальной стадии. Пришлось оперировать оба глаза.

Сейчас я в Москве. Чувствую себя нормально, каждый день хожу в больницу на обследование. Назвать себя здоровым пока не могу. В сентябре надо опять ехать в Россию и заканчивать операцию. Сделать все с одного раза здешние хирурги не смогли — настолько непростая у меня ситуация.

— Раньше у вас были серьезные травмы?

— Таких, как в этот раз, нет.

Другие таланты

— Многое планировали на этот сезон?

— Это самый насыщенный год! Собирался выступить на чемпионате Азии, Азиатских играх и чемпионате мира. ЧА уже прошел без меня. Не знаю, восстановлюсь ли до Азиады. Но в сборной на мне уже поставили крест, взяв на мое место другого бойца.

— Рассчитываете вернуться на ринг?

— Конечно. Без спорта не могу! Однажды вернусь и лет до 30 точно буду выступать.

— Чем займетесь потом?

— Миллионы вариантов. Возможно, останусь в спорте и буду промоутером или менеджером бойцов. Нужные связи у меня есть. А может, сконцентрируюсь на карьере певца.

— Да ладно!

— Я музыкант по профессии и в свое время пять лет пел в кафе. Выступал на сцене со звездами кыргызской эстрады. Пел дуэтом с рэперами Бегишем и Баястаном. У меня песни патриотического характера, к которым сочинил и музыку, и стихи. Написал их для себя: слушал перед соревнованиями, мотивировался. Выходил под их звучание на ринг.

— Что для вас спорт: хобби, работа, жизнь?

— Был работой. Сейчас придется искать новую. Тренироваться ведь пока нельзя.

Прошу прощения у моих близких и болельщиков. Сожалею, что так получилось. Всевышний дал мне это испытание. Вместе с вами я его преодолел.