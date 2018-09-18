Чемпион по кикбоксингу: Так хотел тренироваться, что ходил в зал на костылях

Шерзод Кабутов — один из самых одаренных молодых кикбоксеров в Кыргызстане. За три года завоевал больше титулов, чем многие за всю жизнь. Чемпион Кыргызстана среди кадетов, юниоров и взрослых. Чемпион мира и обладатель Кубка мира среди кадетов, двукратный победитель Кубка Европы (2017, 2018), двукратный чемпион Азии (2017, 2018). О секретах успеха, памятных боях и принципиальных соперниках 19-летний уроженец Ивановки рассказал 24.kg.
Король спорта
— Вы ведь начинали с футбола. Почему его бросили?
— Потянуло в единоборства. У нас в Ивановке были хорошие бойцы. Хотел стать таким, как они, и научиться за себя постоять. Первое время увлекался тайским боксом и трижды выиграл чемпионат Центральной Азии. С 16 лет занимаюсь кикбоксингом в клубе «Мангуст» у заслуженного тренера КР Малика Хихи.
— Когда-нибудь жалели, что футболу предпочли кикбоксинг?
— Нет. Хотя выбор дался непросто. Играл за кантскую «Абдыш-Ату» и юношескую сборную Кыргызстана. Был неплохим футболистом и мог добиться многого. У нас вообще было талантливое поколение. Бывший партнер по команде Алимардон Шукуров недавно перешел в молодежный состав мадридского «Реала». Регулярно общаемся и поздравляем друг друга с победами.
«Было у отца три сына»
— Вы быстро вошли в число ведущих кикбоксеров страны. В чем секрет?
— В тренере. Болеет за учеников душой. Если мне не хватает денег на поездку на зарубежный турнир, готов добавить из своего кармана.
И в отце. Он отличный мотиватор. У меня два младших брата, они тоже увлекаются единоборствами. Папа следит, чтобы мы не пропускали тренировки. Понимает все наши нужды, хотя сам спортсменом не был.
— Братья такие же успешные, как вы?
— У них большое будущее. Одиннадцатилетний Рамазан уже успел стать чемпионом КР и ЦА по муай-тай.
Явное преимущество
— У вас есть коронный удар?
— Ногой с разворота. Нокаутировал им многих соперников.
— Какая победа далась труднее всего?
— В финале Кубка Европы-2018 мне противостоял мощный хорват, призер ЧМ среди взрослых. На его стороне был опыт и родные трибуны, которые его отчаянно поддерживали. На пути к финалу он дважды выиграл нокаутом и не собирался сбавлять темп. Мы провели три раунда по три минуты. Я владел преимуществом, но счет долго был не в мою пользу. Судьи явно симпатизировали хозяину ринга. Ближе к концу боя своим коронным ударом я попал ему в печень. Он аж присел. После этого судьи уже не могли не признать мое превосходство.
— Есть принципиальные соперники?
— Чемпион мира, Азии и Азиатских игр Авазбек Аманбеков. Наш бой на последнем чемпионате КР получился на редкость напряженным. Мне кажется, я больше заслуживал победы. Однако ее отдали ему. Наверное, из-за его регалий. Не люблю проигрывать. Но я еще молод, мое время придет. Хочу на следующем чемпионате взять у Авазбека реванш.
— Насколько высок уровень нашего кикбоксинга, если на чемпионате страны пересекаются бойцы мирового уровня!
— В моей весовой категории (57 кг) несколько чемпионов Азии и множество мастеров спорта.
Проверка отношений
— Остались турниры, где вы не побеждали?
— Чемпионат мира среди взрослых. В 2017-м он проходил в Венгрии. Наша команда поехала, но по досадной причине не смогла выступить. Пришлось мне смотреть бои соперников с трибуны. Ничего выдающегося те не показали. Я был в отменной форме и мог всех победить. Домой вернулся расстроенным, хотел бросить тренировки. Потом подумал, может, это было к лучшему. Вдруг это была проверка моей любви к кикбоксингу? Следующий ЧМ пройдет в 2019-м.
— В этом году вы дебютировали среди профессионалов. Не рановато? Многие кикбоксеры делают это лет в 25.
— Нормально. Профессиональные бои от любительских не сильно отличаются. Быстро привыкаешь.
На сегодня провел среди профи два боя — на Иссык-Куле и в Узбекистане. Оба выиграл. Сейчас готовлюсь к поединку, который пройдет в октябре-ноябре в Индии. В будущем рассчитываю выступать на профессиональных турнирах ведущей международной компании Glory.
Дорогой длинною
— Чем занимаетесь в свободное время?
— Общаюсь с родителями.
Свободного времени мало. Живу в Ивановке, тренируюсь в Токмаке. С 16 лет работаю продавцом на «Дордое». Часто в дороге.
— Думаю, это неудобно.
— Мог бы только торговать и накопил бы много денег. Но хочу преуспеть в спорте и трачу на него часть дохода. Вкладываю в свое будущее. Открыл в Ивановке свой зал и теперь езжу в Токмак реже, чем раньше.
— Сколько раз в неделю тренируетесь?
— Каждый день, кроме воскресенья. В Ивановке у меня замечательный спарринг-партнер — Дильшат Самсаков. В Токмаке на тренировках помогают титулованные Акрам Баратов, Дильшат Маслянов и Муса Паншаров. Со всеми мы в дружеских отношениях. Иногда езжу в Бишкек в клуб «Гермес Профи». Кроме спаррингов, работаю на укрепление «физики» и выносливости. Дважды в неделю пробегаю по 15-20 километров.
Доктор Петросян
— Травмы бывают?
— А как без них? Однажды на тренировке так ушиб ногу, что не мог ходить. На следующий день остался дома. Поначалу отрабатывал удары руками, а потом не выдержал и явился в зал на костылях. Настолько велико было желание быстрее вернуться в строй. Окружающие были в шоке.
Свое дело люблю и травм не боюсь.
— Кто из зарубежных звезд восхищает?
— Итальянский кикбоксер Джорджо Петросян. Ему не зря дали прозвище «Доктор» — хорошо работает головой в бою.
— А с кем хотели бы подраться на турнире?
— С американцем Ти Джеем Диллашоу.
— Он же не кикбоксер, а боец UFC.
— Оттачиваю навыки борьбы в партере и вскоре попробую себя в ММА. Если получится, почему бы не побороться за контракт с UFC?