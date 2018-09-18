Чемпион по кикбоксингу: Так хотел тренироваться, что ходил в зал на костылях

Шерзод Кабутов — один из самых одаренных молодых кикбоксеров в Кыргызстане. За три года завоевал больше титулов, чем многие за всю жизнь. Чемпион Кыргызстана среди кадетов, юниоров и взрослых. Чемпион мира и обладатель Кубка мира среди кадетов, двукратный победитель Кубка Европы (2017, 2018), двукратный чемпион Азии (2017, 2018). О секретах успеха, памятных боях и принципиальных соперниках 19-летний уроженец Ивановки рассказал 24.kg.

Король спорта

— Вы ведь начинали с футбола. Почему его бросили?

— Потянуло в единоборства. У нас в Ивановке были хорошие бойцы. Хотел стать таким, как они, и научиться за себя постоять. Первое время увлекался тайским боксом и трижды выиграл чемпионат Центральной Азии. С 16 лет занимаюсь кикбоксингом в клубе «Мангуст» у заслуженного тренера КР Малика Хихи.

— Когда-нибудь жалели, что футболу предпочли кикбоксинг?

— Нет. Хотя выбор дался непросто. Играл за кантскую «Абдыш-Ату» и юношескую сборную Кыргызстана. Был неплохим футболистом и мог добиться многого. У нас вообще было талантливое поколение. Бывший партнер по команде Алимардон Шукуров недавно перешел в молодежный состав мадридского «Реала». Регулярно общаемся и поздравляем друг друга с победами.

«Было у отца три сына»

— Вы быстро вошли в число ведущих кикбоксеров страны. В чем секрет?

— В тренере. Болеет за учеников душой. Если мне не хватает денег на поездку на зарубежный турнир, готов добавить из своего кармана.

И в отце. Он отличный мотиватор. У меня два младших брата, они тоже увлекаются единоборствами. Папа следит, чтобы мы не пропускали тренировки. Понимает все наши нужды, хотя сам спортсменом не был.

— Братья такие же успешные, как вы?

— У них большое будущее. Одиннадцатилетний Рамазан уже успел стать чемпионом КР и ЦА по муай-тай.

Явное преимущество

— У вас есть коронный удар?

— Ногой с разворота. Нокаутировал им многих соперников.

— Какая победа далась труднее всего?

— В финале Кубка Европы-2018 мне противостоял мощный хорват, призер ЧМ среди взрослых. На его стороне был опыт и родные трибуны, которые его отчаянно поддерживали. На пути к финалу он дважды выиграл нокаутом и не собирался сбавлять темп. Мы провели три раунда по три минуты. Я владел преимуществом, но счет долго был не в мою пользу. Судьи явно симпатизировали хозяину ринга. Ближе к концу боя своим коронным ударом я попал ему в печень. Он аж присел. После этого судьи уже не могли не признать мое превосходство.

— Есть принципиальные соперники?

— Чемпион мира, Азии и Азиатских игр Авазбек Аманбеков. Наш бой на последнем чемпионате КР получился на редкость напряженным. Мне кажется, я больше заслуживал победы. Однако ее отдали ему. Наверное, из-за его регалий. Не люблю проигрывать. Но я еще молод, мое время придет. Хочу на следующем чемпионате взять у Авазбека реванш.

— Насколько высок уровень нашего кикбоксинга, если на чемпионате страны пересекаются бойцы мирового уровня!

— В моей весовой категории (57 кг) несколько чемпионов Азии и множество мастеров спорта.

Проверка отношений

— Остались турниры, где вы не побеждали?

— Чемпионат мира среди взрослых. В 2017-м он проходил в Венгрии. Наша команда поехала, но по досадной причине не смогла выступить. Пришлось мне смотреть бои соперников с трибуны. Ничего выдающегося те не показали. Я был в отменной форме и мог всех победить. Домой вернулся расстроенным, хотел бросить тренировки. Потом подумал, может, это было к лучшему. Вдруг это была проверка моей любви к кикбоксингу? Следующий ЧМ пройдет в 2019-м.

— В этом году вы дебютировали среди профессионалов. Не рановато? Многие кикбоксеры делают это лет в 25.

— Нормально. Профессиональные бои от любительских не сильно отличаются. Быстро привыкаешь.

На сегодня провел среди профи два боя — на Иссык-Куле и в Узбекистане. Оба выиграл. Сейчас готовлюсь к поединку, который пройдет в октябре-ноябре в Индии. В будущем рассчитываю выступать на профессиональных турнирах ведущей международной компании Glory.

Дорогой длинною

— Чем занимаетесь в свободное время?

— Общаюсь с родителями.

Свободного времени мало. Живу в Ивановке, тренируюсь в Токмаке. С 16 лет работаю продавцом на «Дордое». Часто в дороге.

— Думаю, это неудобно.

— Мог бы только торговать и накопил бы много денег. Но хочу преуспеть в спорте и трачу на него часть дохода. Вкладываю в свое будущее. Открыл в Ивановке свой зал и теперь езжу в Токмак реже, чем раньше.

— Сколько раз в неделю тренируетесь?

— Каждый день, кроме воскресенья. В Ивановке у меня замечательный спарринг-партнер — Дильшат Самсаков. В Токмаке на тренировках помогают титулованные Акрам Баратов, Дильшат Маслянов и Муса Паншаров. Со всеми мы в дружеских отношениях. Иногда езжу в Бишкек в клуб «Гермес Профи». Кроме спаррингов, работаю на укрепление «физики» и выносливости. Дважды в неделю пробегаю по 15-20 километров.

Доктор Петросян

— Травмы бывают?

— А как без них? Однажды на тренировке так ушиб ногу, что не мог ходить. На следующий день остался дома. Поначалу отрабатывал удары руками, а потом не выдержал и явился в зал на костылях. Настолько велико было желание быстрее вернуться в строй. Окружающие были в шоке.

Свое дело люблю и травм не боюсь.

— Кто из зарубежных звезд восхищает?

— Итальянский кикбоксер Джорджо Петросян. Ему не зря дали прозвище «Доктор» — хорошо работает головой в бою.

Фото Федерации кикбоксинга КР. На турнире среди профессионалов в Узбекистане. 2018 год

— А с кем хотели бы подраться на турнире?

— С американцем Ти Джеем Диллашоу.

— Он же не кикбоксер, а боец UFC.

— Оттачиваю навыки борьбы в партере и вскоре попробую себя в ММА. Если получится, почему бы не побороться за контракт с UFC?