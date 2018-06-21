Свежая кровь. Как кикбоксер из Токмака стал звездой мирового ринга

Кыргызская школа кикбоксинга — одна из лучших в мире. Одни бойцы сменяют других, но достижений на международной арене у КР не убавляется. Есть преемственность поколений. Муса Паншаров — яркий представитель молодежи, добившийся к 20 годам колоссальных успехов на ринге. О своих главных успехах, памятных боях и верности любимому делу он рассказал ИА «24.kg».

Муса Паншаров — трехкратный чемпион КР (2015, 2016, 2017), двукратный чемпион Азии (2017, 2018), двукратный победитель Кубка Европы (2017, 2018), обладатель Кубка мира (2016). Родился в Токмаке, окончил 11 классов средней школы.

С улицы в чемпионы

— Чем привлек кикбоксинг?

— У него своя красота. За его счет можно многого достичь. На ринге получаешь заряд энергии и мотивацию к жизни.

Занимаюсь с 14 лет. В зал привел двоюродный брат-кикбоксер. Поначалу относился к тренировкам не очень серьезно. А как выиграл первую медаль, вошел во вкус. На чемпионате КР среди взрослых дебютировал в 16 лет и сразу взял «золото». Было время, для опыта и практики выступал на турнирах по рукопашному бою, тайскому боксу и ушу-саньда.

— Трудно было юноше среди взрослых?

— Не так уж. Сейчас биться с молодыми ребятами сложнее, чем тогда со взрослыми. Важно было найти применение своей энергии. Потому что до этого нередко дрался на улице.

— Больше не деретесь?

— В последний раз дрался в 2015 году — заступился за братишку. Потом перестал. Даже если провоцируют, лучше потерпеть. Не стоит мастеру спорта разбрасываться силой.

Одной левой

— Какой поединок запомнился больше всего?

— Их несколько. В 2012-м на турнире в Казахстане выиграл полуфинал с травмой ноги. Бой за «золото» уступил и затем какое-то время не мог ходить.

В полуфинале чемпионата Центральной Азии-2015 повредил о шлем соперника палец правой руки. Несмотря на острую боль, довел бой до победы. Решающий поединок выиграл, дерясь одной левой. Позднее сделал рентген и узнал, что палец треснул.

Фото из архива М.Паншарова. После памятного боя на чемпионате Центральной Азии-2015

В том же году пробился в финал на своем первом чемпионате Азии. Противником был опытный иранец Омид Ахмади Сафа, который впоследствии стал чемпионом мира и Азиатских игр. Мне здорово не повезло: владел преимуществом и должен был победить со счетом 3:0, но проиграл — 1:2. Один балл у меня отняли из-за того, что наши болельщики в пылу эмоций дважды слишком приблизились к рингу, а другой — за то, что два раза ударил оппонента коленом (за бой это разрешалось делать один раз). Было очень обидно. Надеюсь, однажды мы с этим иранцем встретимся снова и я возьму реванш.Это мой самый принципиальный соперник.

Фото из архива М.Паншарова. На чемпионате Азии-2015

В полуфинале чемпионата КР-2016 мне противостоял крепкий боец Нурсултан Токтосунов. Он перед этим дрался с моим другом из Джалал-Абада и так его побил, что я испугался и потом еле уснул. Наш поединок получился упорным. Первый раунд остался за ним, второй был равным. К третьему оба подустали, и в противостоянии характеров я взял верх.

— Какое достижение вам дороже всего?

— «Золото» ЧА-2017. Турнир проходил в Ашхабаде. В финале я бился с хозяином ринга, высоким и неуступчивым. Победа стоила мне невероятных усилий и поэтому особенно ценна.

Второй фронт

— Остались непокоренные высоты?

— Хочу победить на Азиатских играх и чемпионате мира. На ЧМ выступал лишь раз — в 2015-м. Проиграл из-за нехватки опыта. Готовился к ЧМ-2017, но незадолго до поездки упал на работе со второго этажа и выбыл из строя. На Азиаду еще не ездил.

Через неделю проведу профессиональный бой на Иссык-Куле. На сегодня у меня за плечами один поединок среди профи: в 2017-м в Красноярске уступил россиянину в равной борьбе.

В августе в Египте — открытый чемпионат Африки. Меня туда персонально пригласили.

Этим летом планирую дебютировать на турнире WEF по смешанным единоборствам (ММА). Борьбу в партере отрабатываю, так что к выходу в октагон готов. Думаю, со временем полностью сосредоточусь на ММА. Хочу выступать на турнирах организаций ACB и М-1.

— Есть коронный удар?

— Ногой с разворота. Еще люблю делать серии из нескольких ударов.

На языке спорта

— Кто нравится из зарубежных бойцов?

— В кикбоксинге — азербайджанец Алим Набиев. Зрелищно дерется и не высокомерный. Впервые написал ему в «Одноклассниках» в 2014-м, и он ответил. До сих пор поддерживаем связь, подбадриваю его перед боями.

В ММА — экс-чемпион UFC Фрэнки Эдгар из США. Яркий, техничный боец и скромный человек.

— Чем увлекаетесь, кроме спорта?

— На увлечения нет времени. Работа, тренировки, семья... Есть младшая сестра и два братика. Самый юный взял с меня пример и недавно стал ходить на кикбоксинг.

Пытаюсь найти в своем графике время на курсы английского языка. Он всегда пригодится. Например, в общении с иностранными спортсменами.

— Может, нравятся машины?

— У меня пока нет автомобиля. В сентябре женюсь и, возможно, потом куплю. А то нелегко каждый день добираться из Токмака на «Дордой», где работаю.

Когда везет с окружением

— Благодаря кому или чему вы так преуспели?

— Спасибо наставнику. С начала карьеры занимаюсь у заслуженного тренера КР Малика Хихи. Благодаря ему наш клуб «Мангуст» — один из лучших в стране. На ЧА-2018 пять наших ребят выиграли «золото».

Если какой-то боец без уважительной причины не приходит на занятие, тренер не остается равнодушным: приезжает к нему домой и забирает в зал.

На тренировках подолгу трудимся над одними и теми же элементами. Лучше отработать один удар 100 раз, чем 100 ударов по разу.

Мои спарринг-партнеры — чемпионы Азии Дильшат Маслянов и Шерзод Кабутов, чемпион мира среди юниоров Акрам Баратов.

Фото из архива М.Паншарова. На тренировке

— На заграничные соревнования ездите за свой счет?

— В основном. Поддерживает Халима Ганибаева с работы — и финансово, и морально. Помогает дядя Рахим.

Много вкладывает наставник. Скажем, на поездку требуется $1 000. Половину ищет он, половину я. Чтобы поехать на ЧА-2015, продавал на базаре арбузы и дыни. За месяц заработал 30 тысяч сомов. Тренер добавил $700, и мы отправились в Индию.

— Уже купили бы машину, а тратитесь на поездки. Игра стоит свеч?

— Без поездок настоящим спортсменом не стал бы. Плюс побывал уже в 12 странах и получил много впечатлений. Особенно запомнилась поездка в Белград, где проходил ЧМ-2015. Красивый город с обилием исторических памятников. И в Ашхабаде понравилось: там интересная архитектура.

Главное — неописуемые эмоции, которые испытываю на ринге. Будет о чем вспомнить.