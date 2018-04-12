Кикбоксер с модельной внешностью: как Алина Камалова стала звездой спорта

Фото ИА «24.kg». Чемпионка КР, бронзовый призер чемпионата Азии и Кубка мира Алина Камалова у себя в клубе

Алина Камалова — восходящая звезда отечественного кикбоксинга. В 2017 году она выиграла «бронзу» на чемпионате Азии и Кубке мира, а недавно впервые стала лучшей в КР. О стремительном взлете своей карьеры, отношениях с соратниками и поклонниками, профессиональных травмах и любви к журналистике 18-летняя спортсменка рассказала ИА «24.kg».

Наша героиня родилась в Ташкенте. Ребенком переехала с семьей в КР. С 2015-го занимается в клубе «Гермес Профи» у тренера Каната Сыдыкбекова. Учится на втором курсе кафедры международной журналистики КРСУ. Обладает модельной внешностью. Обаятельная и позитивная.

Парень с плаката

— Это правда, что вы занялись спортом с целью похудеть?

— В 15 лет весила более 80 килограммов . Смущал не столько вес, сколько внешний вид. Была нерасторопной. Помню, дядя Саша (президент Федерации кикбоксинга КР Александр Воинов. — Прим. ИА «24.kg»), увидев меня, сказал: «Ой, как все запущено!»

Пришлось много бегать. А я это дело не люблю! Было тяжело — таких нагрузок в жизни не испытывала. Тренер сейчас смеется: «Думал, больше одной тренировки не выдержишь». Скинула вес за два месяца.

— Почему выбрали «Гермес Профи»?

— Искала секцию по фитбоксу. Вначале пошла в другой зал, но там не понравилось. А потом увидела в Интернете страницу «Гермес Профи». Придя сюда, познакомилась с членом сборной КР Ясминой Ибрагимовой. Она стала для меня хорошим мотиватором.

— Что ощутили, оказавшись среди легенд кыргызского спорта?

— В боевых искусствах не разбиралась и никого из них по имени не знала. Слышала только про Алексея Федосеева. У него в 2014-м проходил бой за титул чемпиона мира, и всюду висели афиши. Попав в зал и увидев его, подумала: «Это же тот парень с плаката!»

Постепенно познакомилась со всеми знаменитыми бойцами. Регалий у них много, но в общении они простые и приятные. Со многими дружим.

От новичка до кумира

— Похудев, занятия не бросили. Что удержало в зале?

— Тренер предложил ради интереса выступить на чемпионате КР-2017 по кудо. «Драться будешь в защитной экипировке», — успокаивал он.

Соревновательного опыта у меня не было — на тренировках просто отрабатывала удары на лапах. Но рискнула и выиграла «золото»! Тогда-то у меня и проснулась страсть к единоборствам.

Вскоре дебютировала на чемпионате страны по кикбоксингу. Опыт получился неудачным: растерялась, пропустила болезненный удар в нос и проиграла. Сильно переживала, но уже на следующий день вновь пошла на тренировку. Через месяц завоевала две «бронзы» на чемпионате Азии — в разделах «лоу-кик» и «фулл-контакт».

Фото из архива А.Камаловой. На чемпионате Азии-2017

Затем почти все лето провела на сборах, готовясь к Азиатским играм. Была в отличной форме. Но за неделю до поездки выяснилось, что не смогу выступить из-за юного возраста. Тогда тренеры отправили меня в Анапу на Кубок мира. Поездка получилась сумбурной. Никого из знакомых в команде не было, меня по ошибке записали в раздел «К-1» вместо «лоу-кик». Уступила в полуфинале и стала бронзовым призером.

— Радовались медали?

— Нет. Плохо провела бой. Возможно, сказалось отсутствие тренера. К тому же привыкла драться с невысокими азиатками, а тут мне противостояла рослая россиянка. Как и полагается в разделе «К-1», она активно била коленями, а я такими ударами не владела.

Фото из архива А.Камаловой. На Кубке мира-2017

— Тем не менее после Кубка мира на вас обрушилась слава: снимаетесь в рекламе, и поклонники в Интернете осыпают комплиментами...

— С одной стороны, приятно, а с другой — странно. Я же еще совсем молодая. Год назад меня никто не знал, и вдруг такое. В декабре ходила на турнир по ММА, и многие болельщики просили с ними сфотографироваться. Я ахнула: «Вы серьезно?!»

Ребята в зале иногда прикалываются: «О, наша звезда!» Не люблю это. Своей популярностью и рекламными съемками не горжусь.

Секреты чемпионки

— На тренировках, наверное, вкалываете не меньше парней?

— Перед турнирами тренируюсь дважды в день по два-три часа. И так пять раз в неделю. По субботам — кросс в горах на 15 километров . Когда турниров не намечается, занимаюсь раз в день.

Прошлой зимой два месяца ходила на джиу-джитсу к тренеру Муртазали Муртазалиеву. Очень понравилось. Увы, надо было выбрать что-то одно, и остановилась на кикбоксинге.

— Травмы когда-нибудь получали?

— С прошлогоднего чемпионата КР периодически мучают кровотечения из носа. В январе была в гостях в Москве и занималась в клубе «Ахмат». На тренировке одна девушка разбила мне нос ногой. Кровь текла рекой, и было очень больно. Я аж решила, что перелом. На чемпионате КР-2018 переживала, как бы вновь не получить в нос. Поэтому работала аккуратно, не бросаясь на соперниц.





— Какие эмоции от победы на чемпионате?

— Здорово настроилась в психологическом плане. Решила, что в этот раз никак не могу проиграть. Некоторые участницы были на 10- 15 килограммов тяжелее меня, но я справилась. Эмоции переполняли. До сих пор до конца не верю, что выиграла.

За эту победу благодарю своего наставника Каната Сыдыкбекова, старшего тренера сборной Тахира Марасулова и главного тренера Александра Воинова. Всегда найдут нужные слова и вдохновят.

Помогли и ребята, с которыми провожу спарринги. Они меня берегут, но при этом не дают расслабиться. Мне повезло с окружением: каждый старается сделать для меня что-то хорошее.

Теперь тренеры ждут, что выиграю чемпионат Азии, который пройдет через месяц в Чолпон-Ате. Постараюсь оправдать их надежды.





— К чему еще стремитесь?

— Посмотрим. Аппетит приходит во время еды. Я ведь еще перед тем турниром по кудо думала, что один раз выступлю и хватит.

— Хотели бы попробовать себя среди профессионалов?

— Было бы интересно. Это совсем другая атмосфера, другие ощущения.

Фото из архива А.Камаловой. На чемпионате КР-2018

Интересно и с душой

— В жизни у вас характер такой же боевой, как на ринге?

— Боевой в плане учебы. Я очень ответственная: если что-то делаю, то до конца. Силу вне ринга не применяю.

— Учитесь хорошо?

— Со школы отличница. Много лет соперничала с одноклассницей. Если кто-то из нас получал четверку, начиналась истерика. Сейчас той девочки рядом нет, но я по привычке стремлюсь к одним пятеркам.

— Трудно сочетать спорт с учебой?

— Да. При подготовке к последнему чемпионату не появлялась в вузе месяц. Придется все отрабатывать.

— Чем привлекла журналистика?

— В школе мне легко давались сочинения. Поэтому, когда настало время определяться с профессией, долго не думала. Еще до поступления познакомилась с заведующим кафедрой Александром Кацевым. «Приходи, не пожалеешь», — сказал он. И я не пожалела. Благодаря учебе сильно изменилась: была замкнутой, а стала открытой.

— Любите скандальные темы?

— Это не мое. Больше нравятся мирные — тот же спорт. Выступив на Кубке мира, опубликовала в одной газете очерк. Брала интервью у байкера. Сейчас с газетами не сотрудничаю, но после турниров все равно пишу для себя кое-какие заметки. Получается эмоционально и интересно.

— В будущем видите себя журналистом?

— Пока не знаю. Если тема меня привлекает, пишу с душой. Не уверена, что смогу выдавать такие же материалы на скучные мне темы.

Приятные заботы

— Как к вашему увлечению кикбоксингом относятся родные?

— Поначалу всерьез не воспринимали. А сейчас поддерживают. Папа, например, следит за моим графиком: «Алина, в субботу идешь в баню, в воскресенье — на массаж».

Зимой после восьмилетнего перерыва навестила бабушку с дедушкой (это к ним я ездила в Москву). Дедушка у меня строгий, консерватор. Думала, не одобрит, что я кикбоксер. Но он сказал: «Если чем-то занялась, будь первой».

За месяц до моих турниров всей семьей садимся на диету. Питаемся гречкой и овсянкой, а мучное из рациона исключаем. Иногда хочу съесть что-то запретное, но папа всегда начеку.

На связь с родителями во время турниров не выхожу. Говорю: «Как будет результат, сообщу». Приходить за меня болеть не разрешаю. Особенно маме. И она будет переживать, и я, зная это, не смогу сосредоточиться. Мама даже видеозаписи моих боев смотрит с опаской.

Фото из архива А.Камаловой. С товарищами по сборной КР

— Умеете шить, вязать или, скажем, танцевать?

— Когда было 10 лет, профессионально занималась современными танцами, выступала с командой на конкурсах, выигрывала медали.

— А готовить?

— Да. Коронное блюдо — самсы. На Нооруз угощала ими ребят из зала. Готовлю нечасто — некогда.

— Какие качества цените в людях?

— Честность, искренность и простоту. Не люблю наигранность.

— Замуж зовут?

— Да (смеется). Но пока не собираюсь. А когда выйду, спорт не брошу. Может, перестану заниматься профессионально, но поддерживать себя в форме буду в любом случае.