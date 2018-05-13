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Спорт

Это триумф. У Кыргызстана 58 медалей на чемпионате Азии по кикбоксингу

Сборная Кыргызстана выиграла 58 медалей на чемпионате Азии по кикбоксингу. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Турнир прошел 8-12 мая в Чолпон-Ате. Участвовали более 200 бойцов из 14 стран. Разыгрывалось 76 комплектов наград в разделах «лоу-кик», «фулл-контакт», «К-1», «кик-лайт», «пойнт-файтинг», «лайт-конктакт» и «музыкальные композиции». В итоговом медальном зачете первое место заняла команда Ирана, взявшая 26 золотых, 23 серебряные и 10 бронзовых наград. Лишь немного отстала от нее сборная КР — 24 + 16 + 18. На третьем месте команда Таджикистана — 14 + 6 + 4.

Чемпионами в своих категориях стали кыргызстанцы Куан Абдыраимов, Авазбек Аманбеков, Рустам Ибрагимов, Алина Камалова, Уланбек Касымбеков, Дильшат Маслянов, Шерзод Кабутов, Муса Паншаров, Чынгыз Бегматов, Жаныбек Бейшебек уулу, Икбол Фазилжон уулу, Юлия Борисова.

Также победили Аброр Хакимов, Баястан Акматов, Амантур Мадиярбеков, Малик Бикхуров, Данияр Карабеков, Михринса Ниязова, Наталья Аблова, Ахрор Розбаев, Рахимжон Саидисламбек уулу, Олжобай Кудайберди уулу. У Сергея Дубова две медали высшего достоинства.

Главный тренер сборной КР Тахир Марасулов отметил, что на ЧА страну представляли не только опытные кикбоксеры. «Мы также сделали ставку на молодых, и они себя хорошо проявили. Мы довольны результатом», — сказал он.
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