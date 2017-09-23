На днях в Казани стартует чемпионат мира по ушу-саньда. Кыргызстан представит Куан Абдыраимов — один из самых фактурных и разносторонних бойцов республики, имеющий успешный опыт выступлений в пяти единоборствах. А еще он депутат! О подготовке к ЧМ, отношениях с легендами кыргызского спорта и главных вехах в своей биографии 27-летний спортсмен рассказал ИА «24.kg».

Наш герой родом с Иссык-Куля. В спорте с 13 лет. На чемпионатах КР по ушу-саньда, кикбоксингу, тайскому боксу и рукопашному бою выиграл около 20 золотых наград. Был призером чемпионатов по боевому самбо. Брал «золото» на Кубке мира-2014 и три «серебра» на чемпионатах Азии по кикбоксингу, серебряные награды на ЧМ-2015 и ЧА-2016 и бронзовую на Кубке мира-2016 по ушу-саньда. Занимается под руководством заслуженного тренера КР Маралбека Давлеткулова.

Жажда победы

— Как идет подготовка к ЧМ?

— Сейчас уже завершающий этап, включающий парные занятия в зале. А до того почти все лето жил на Иссык-Куле, проводя сборы с командами по рукопашному бою, ушу-саньда и кикбоксингу. Выступил на проходивших там военных играх стран СНГ и выиграл чемпионский пояс на турнире «Жемчужина Кыргызстана».

Готовился к поездке в Ашхабад на Азиатские игры. Но мою весовую категорию из программы турнира по кикбоксингу убрали. Наверное, из-за того, что на недавнем чемпионате Азии, проходившем в том же Ашхабаде, местный боец уступил мне в полуфинале и остался без «золота».

Фото ИА «24.kg». Куан Абдыраимов в гостях у ИА «24.kg» перед поездкой на чемпионат мира по ушу-саньда, сентябрь 2017 года.

В Казани мне будут противостоять серьезные бойцы. Один только пятикратный чемпион мира Бозигит Атаев (РФ) чего стоит! Но больше всего жду встречи с египтянином Абделсаламом Мотазом, моим принципиальным соперником. Мы бились дважды, и оба раза он победил. В финале ЧМ-2015 — честно, а в полуфинале Кубка мира-2016 — благодаря судьям. К предстоящему ЧМ Мотаз тоже готовится. Предложил мне дружбу в соцсети, ставит лайки, желает удачи.

Я в хорошей форме и предельно мотивирован на победу. Надо оправдать надежды тренера и бабушки — моей болельщицы № 1.

— Какое из единоборств, которыми владеете, любите больше всего?

— На сегодня — ушу-саньда. Оно входит в программу летних Азиатских игр-2018 и, возможно, однажды войдет в Олимпиаду. Стоять на олимпийском пьедестале — моя мечта. А выиграть Азиаду — цель. Президент Федерации ушу-саньда Тагайбек Омуржанов много делает для развития этого вида спорта в КР. Его вклад в мои достижения велик. Думаю, вместе мы еще многого добьемся.

К кикбоксингу тоже отношение особое, с него ведь начинал. В 2010-м, перейдя в тяжеловесы, столкнулся с нехваткой противников. Тогда для опыта и стал выступать в других видах.

Серебряный мальчик

— Чем привлек кикбоксинг?

— Я из спортивной семьи. Отец — мастер спорта международного класса по дзюдо. Оба брата тоже дзюдоисты. Кикбоксинг выбрал только я. В начале 2000-х он был в Кыргызстане очень популярен. Часто смотрел бои по телевизору. Как-то показывали турнир, где участвовал мой кумир, трехкратный чемпион мира Руслан Абасов.

Бабушка сказала: «У тебя отец здоровый, ты в него пойдешь. Займись кикбоксингом, и однажды будешь выступать в тяжелом весе, как Абасов». И я прислушался.

В то время также блистали Жанбулат Амантаев, Мирбек Суюнбаев, Маралбек Давлеткулов, Шабан Шадманов, Малик Борбашев, Ануар Ибраев, Али Порсуков, Ален Офойо и Канатбек Сыдыгалиев. Еще вчера видел их на экране, а уже сегодня мог жать им руку! Тренироваться с ними было большой честью.

Не все у меня в кикбоксинге складывалось гладко. Отметив 18-летие, дебютировал на «взрослом» чемпионате КР. В финале получил тяжелую травму (разрыв связок на ноге), и мне наложили гипс. Из-за этого не успел съездить в Санкт-Петербург на вступительный экзамен в Военный институт физкультуры. Окончив школу, не знал, куда податься. Не хотел разочаровывать отца, военного пенсионера, мечтавшего, чтобы я пошел по его стопам. И, залечив травму, добровольно отправился в армию. Служил год в Национальной гвардии: входил в президентский полк, охранял флаг на центральной площади Бишкека. И отдыхал от кикбоксинга.

— Такой поворот судьбы из-за травмы!

— Когда уходил в армию, был ростом 175 сантиметров и весом 80 килограммов. За время службы вырос на 5 см и похудел на 5 кг. За следующий год, который посвятил усиленным тренировкам, вытянулся до нынешних 196 см и поправился до 93 кг. Народ и пресса дали мне прозвище «большой мальчик». А потом, когда стал постоянно занимать на азиатских чемпионатах второе место, стал «серебряным мальчиком».

Фото из архива К.Абдыраимова. На чемпионате мира-2015 по ушу-саньда. Фото 11, 12 из архива К.Абдыраимова. На чемпионате Азии-2016 по ушу-саньда

Не раз был близок к «золоту». В финале ЧА-2015 судьи несправедливо отдали победу туркменскому кикбоксеру. Именно его я победил на ЧА-2017. Взяв реванш, расслабился и в битве за первое место уступил иранцу.

— Похоже, с судейским беспределом часто сталкиваетесь.

— Руководствуюсь словами президента России, дзюдоиста Владимира Путина, говорившего, что если не доверяешь судьям, надо выигрывать с явным преимуществом. А так в Европе все рефери против нас. Порой из-за их решений очень обидно. Но я не спорю и не поднимаю шума. Внутри себя знаю, что победил. Это главное.

Спорт как наркотик

— Среди профессионалов бились?

— В 2014-м уступил бой на матчевой встрече «Центральная Азия против Азербайджана». Потом было несколько побед в КР и Казахстане...

Чтобы сосредоточиться на профессиональных боях, надо сначала доказать свое мастерство среди любителей. На ЧМ по кикбоксингу на пьедестал не поднимался. Рассчитываю сделать это в ноябре на ЧМ в Венгрии. Куан Абдыраимов

— Команда у вас дружная?

— В спортклубе «Маралбек» у меня два закадычных друга — Авазбек Аманбеков и Рустам Ибрагимов. За постоянные синхронные победы на чемпионатах КР нас прозвали великолепной тройкой.

И сборная по кикбоксингу дружная. Главный тренер Александр Воинов всегда старается привнести в нее особый дух. Бывает, вместе ходим в баню и обедаем, катаемся на лыжах. Александр Хусаинович умеет настраивать подопечных.

Помню, в 2014-м по пути на Кубок мира встретили в московском аэропорту легендарного боксера Роя Джонса. Он пожал мне руку. «Ну все, Куба! Теперь точно победишь», — сказал мне Воинов. И правда: тот Кубок мира я выиграл. Куан Абдыраимов

— Сравнивают ли ваше поколение с тем, которое на рубеже веков громило всех на планете?

— Александр Воинов не раз отмечал: «Историю создали до вас. Но вы должны гордо продолжать победные традиции». Раньше, говорит, соперники при жеребьевке были в ужасе: «Я на кыргыза попал!» Сейчас есть сильные бойцы в России, Сербии, Хорватии... Но мы никого не боимся и стараемся быть не хуже той звездной команды.

Моему поколению из-за нехватки средств было нелегко развиваться. Спасибо тренерам за веру в мои силы! И моим байкешкам, Мирлану и Нурлану: поддерживали и продолжают это делать.

Фото К.Абдыраимова. Награды Куана Абдыраимова

А сколько раз мы спорт бросали! Думаешь: «Хватит. Я чемпион КР, мастер спорта международного класса. Все уже доказал». Но проходит максимум месяц, и понимаешь: чего-то в жизни не хватает! И вновь идешь в зал. Спорт — как наркотик.

Чемпионские амбиции

— Женаты?

— Пока нет. На вопрос «когда» всегда отвечаю: в субботу, осенью. В каком году — секрет.

— Чем увлекаетесь?

— Играю в футбол, читаю, смотрю сериалы, слушаю музыку. Из музыки предпочитаю рэп. Нравятся отечественные исполнители Бегиш и Баястан и кикбоксер-певец Уланбек Касымбеков, исполняющие патриотические песни.

Фото из архива К.Абдыраимова. На тренировке в Бишкеке

— Есть высшее образование?

— Да, после армии отучился на таможенника. Некоторые думают, что спортсмены — необразованные люди. Хотелось доказать, что это не так. Три года работал инкассатором в крупной компании.

— Как совмещаете спорт с работой?

— Везет на хороших людей. Когда был инкассатором, отпускали на тренировки и помогали с поездками на турниры. Побеждая, делал им рекламу. Затем три года служил по контракту в спортклубе армии Минобороны, и было примерно так же. А недавно избрался депутатом местного кенеша Сокулукского района и возглавил комиссию по спорту и культуре.

Фото К.Абдыраимова. В качестве депутата местного кенеша Сокулукского района, 2017 год

Когда добьюсь своего и стану чемпионом мира, буду строить политическую карьеру. После местного кенеша хочу поработать в городском, а потом, возможно, и в Жогорку Кенеше. Планирую получить физкультурное образование. Может, стану министром спорта и буду помогать молодежи — давать ей то, чего в свое время не было у нас.