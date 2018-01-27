В микрорайоне «Асанбай» горит электрический щит жилого дома

Очевидцы сообщили ИА «24.kg», что в микрорайоне «Асанбай» горит жилой дом, и там уже находится бригада врачей Центра экстренной медицины. Однако в МЧС сведения о возгорании многоэтажки не подтвердили, уточнив, что горит электрический щит жилого дома №29.

По информации ведомства, на место выехал один пожарный расчет. В Центре экстренной медицины отметили, что сведений о пострадавших не поступало.

Накануне произошла авария на ТЭЦ Бишкека. В ОАО «Северэлектро» пообещали, что отключений электроэнергии вечером не будет. Однако горожане сообщают об авариях в электросетях.

Глава ОАО «Северэлектро» Искендер Кадыркулов отрицает, что отключения вызваны нештатной ситуаций на теплоцентрали.