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Происшествия

В микрорайоне «Асанбай» горит электрический щит жилого дома

Очевидцы сообщили ИА «24.kg», что в микрорайоне «Асанбай» горит жилой дом, и там уже находится бригада врачей Центра экстренной медицины. Однако в МЧС сведения о возгорании многоэтажки не подтвердили, уточнив, что горит электрический щит жилого дома №29.

По информации ведомства, на место выехал один пожарный расчет. В Центре экстренной медицины отметили, что сведений о пострадавших не поступало.

Накануне произошла авария на ТЭЦ Бишкека. В ОАО «Северэлектро» пообещали, что отключений электроэнергии вечером не будет. Однако горожане сообщают об авариях в электросетях.

Глава ОАО «Северэлектро» Искендер Кадыркулов отрицает, что отключения вызваны нештатной ситуаций на теплоцентрали.
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