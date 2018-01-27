Первые аварии в электросети. Жители «Асанбая» и «Тунгуча» остались без света

«В ОАО «Северэлектро» пообещали, что система выдержит нагрузку и отключений электроэнергии на высоковольтных линиях сегодня вечером не будет. Сейчас у нас в «Асанбае» нет света. Сообщили, что авария на высоковольтной линии», — написали ИА «24.kg» читатели.

Они отметили, что отключение произошло в 17.20. В диспетчерской службе горожанам сообщили, что произошла авария, но бригада уже выехала на место.

Больше часа нет света и в микрорайоне «Тунгуч». Местные жители сообщили, что в их районе также произошла авария.

Накануне произошла авария на ТЭЦ Бишкека. Энергетики решают, как восстановить подачу тепла в дома бишкекчан. Ситуацию усугубляют сильные морозы. Горожане жалуются на чуть теплые батареи и понижение температуры в квартирах. В Бишкеке сегодня прогнозируют понижение температуры воздуха ночью до −26 градусов, днем до −18.

Представители ТЭЦ сообщили, что на устранение нештатной ситуации понадобится еще 10 часов, и обещали возобновить подачу тепла в дома бишкекчан не раньше 22.00. Причину аварии энергетики не установили до сих пор. В ОАО «Северэлектро» пообещали, что отключений электроэнергии вечером не будет.