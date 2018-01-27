Электрики обещают: система выдержит нагрузку, свет отключать не будут

В ОАО «Северэлектро» заверили ИА «24.kg», что система выдержит нагрузку и отключений электроэнергии на высоковольтных линиях сегодня вечером не будет.

При этом энергетики просят жителей частного сектора не использовать электрические обогреватели, а прибегнуть к альтернативным источникам отопления.

Жильцов старых этажных домов также попросили воздержаться от использования обогревателей, поскольку может не выдержать проводка.

Накануне произошла авария на ТЭЦ Бишкека. Энергетики решают, как восстановить подачу тепла в дома бишкекчан. Ситуацию усугубляют сильные морозы. Горожане жалуются на чуть теплые батареи и понижение температуры в квартирах. В Бишкеке сегодня прогнозируют понижение температуры воздуха ночью до -26 градусов, днем до -18.

На холод жалуются и пациенты отделения сосудистой хирургии Национального госпиталя и БНИЦТО. А горожане заявляют, что температура сетевой воды упала до 45 градусов вместо обещанных 62. Энергетики сообщили о готовности к возможным перегрузкам в сетях.

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Представители ТЭЦ сообщили, что на устранение нештатной ситуации понадобится еще 10 часов, и обещали возобновить подачу тепла в дома бишкекчан не раньше 22.00.