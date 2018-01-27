Авария на ТЭЦ Бишкека. Энергетики решают, как восстановить подачу тепла

В ОАО «Электрические станции» рассказали ИА «24.kg», что происходит на ТЭЦ Бишкека в настоящее время.

Отмечено, что электрическая нагрузка — 180 МВт. Выработка электроэнергии на теплоцентрали снизилась, но потребность покрывается за счет работающих ГЭС. В настоящее время решается вопрос покрытия тепловой нагрузки Бишкека.

На сколько градусов снизилась температура сетевой воды, специалисты ответить не смогли, так как с теплоцентрали в разные части города уходит несколько веток. «Мы делаем все возможное, чтобы в ближайшее время восстановить работу ТЭЦ Бишкека. Весь персонал, руководство теплоцентрали и ОАО «Электрические станции» находятся на месте», — пояснили в компании.

Ситуацию усугубляют сильные морозы. Горожане жалуются на чуть теплые батареи и понижение температуры в квартирах. По прогнозу сегодня в Бишкеке ожидается понижение температуры воздуха ночью до -26 градусов, днем до -18.

Напомним, накануне вечером на ТЭЦ Бишкека отказало оборудование подачи подпиточной воды для старых котлов.