Энергетики заявили, что отключения света не связаны с аварией на ТЭЦ

Отключения света не связаны с аварией на ТЭЦ. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции глава ОАО «Северэлектро» Искендер Кадыркулов.

По его словам, это обыкновенные штатные обесточивания. С нагрузкой на электросети они не связаны. Он заверил, что поломки устраняют, и в течение часа электроснабжение будет восстановленно.

В Бишкеке задействовано 17 аварийных бригад.

Накануне произошла авария на ТЭЦ Бишкека. Энергетики решают, как восстановить подачу тепла в дома бишкекчан. Горожане жалуются на чуть теплые батареи и понижение температуры в квартирах.

Представители ТЭЦ сообщили, что на устранение нештатной ситуации понадобится еще 10 часов, и обещали возобновить подачу тепла в дома бишкекчан не раньше 22.00. Причину аварии энергетики не установили до сих пор. В ОАО «Северэлектро» пообещали, что отключений электроэнергии вечером не будет. Однако горожане сообщают об авариях в электросетях.