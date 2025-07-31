Движение по трассе Балыкчи — Боконбаево — Каракол возобновлено. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

На 97-м километре автодороги восстановили участок, ранее поврежденный селем. На место оперативно направлены дорожные службы и спецтехника для восстановительных работ.

Напомним, из-за проливных дождей на участке с 97-го по 123-й километр трассы сошел сель, в результате чего движение временно приостановили. Поток воды смыл временный объездной путь, построенный на период реконструкции дороги Балыкчи — Боконбаево — Каракол.